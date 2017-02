Thomas Maletz trägt immer eine kurze Hose, Blicke stören ihn nicht. (Christina Kuhaupt)

Thomas Maletz will Schritt für Schritt anfangen. Am Anfang die zehn Kilometer, danach den Halbmarathon. „Und nach etwa zwei Jahren möchte ich die ganze Marathon-Distanz angehen.“ 42,195 Kilometer. Eine Strecke, an die sich nicht viele Läufer wagen. Erst recht nicht mit zwei Beinprothesen.

„Dass es nicht leicht wird, ist mir klar, aber ich habe einen starken Willen. Und es gibt genügend Vorbilder, im normalen Leben und im Leistungssport“, sagt der 48-Jährige. „Ich denke nicht daran, was nicht geht, sondern: Jetzt erst recht.“

Thomas Maletz hat vor fünf Jahren seine Beine verloren. Nicht bei einem Unfall, sie wurden wegen einer Durchblutungsstörung amputiert. Zuerst das linke Bein, unterhalb des Knies, eine Woche später der rechte Unterschenkel. Angefangen hat alles mit einer kleinen Wunde am Fuß, die nicht verheilen wollte und sich immer weiter ausbreitete.

Der 48-Jährige konnte die Schmerzen nicht mehr aushalten

Mehrere Zehen müssen abgenommen werden. Damals hatten ihm die Ärzte schon gesagt, dass irgendwann wohl amputiert werden muss. Der 48-Jährige konnte sich das nicht vorstellen. Bis die höllischen Schmerzen kommen, die er nicht mehr aushält. „Ich bin zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt: Amputieren sie die Beine, sonst mache ich es selbst.“

Noch im Krankenhaus kommt Thomas Maletz die Idee mit dem Marathon. Laufen als Sport war vor der Amputation kein Thema für ihn. „Aber jetzt erst recht“, sagt der 48-Jährige. Zunächst muss er jedoch lernen, auf Prothesen zu stehen und mit ihnen ganz normal zu gehen. „Das Schwierigste daran ist, das Gleichgewicht zu halten. Ein wenig ist das vergleichbar mit Stelzen.“ Zwei Jahre dauert es, bis er sich sicher mit den Prothesen bewegt. Nur Treppen sind manchmal schwierig.

Eingeschränkt fühlt er sich nicht. „Das ist wohl eher die Sicht der anderen“, sagt er. „Die muss ich dann überzeugen.“ Zum Beispiel beim Autofahren. Er muss noch einmal Fahrstunden nehmen, damit er wieder ein Auto mit Gaspedal und Kupplung fahren darf. Die meisten Prothesenträger fahren Automatik mit Handgas. „Das kam für mich nicht infrage, heute bin ich einer der wenigen, die mit einem Schaltwagen fahren“, erzählt er.

Thomas Maletz lässt sich nicht unterkriegen

Thomas Maletz ist stolz darauf, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Gerade als Behinderter muss man sich alles erkämpfen, sagt er. Er hat die Kraft und das Durchhaltevermögen, andere haben das nicht, weiß er. „Viele fallen in ein tiefes Loch und ziehen sich zurück“, weiß der 48-Jährige aus vielen Gesprächen. Deshalb macht es ihn wütend, wenn ihnen zusätzlich noch Steine in den Weg gelegt werden. Zum Beispiel durch Behörden und Krankenkassen.

Thomas Maletz kann sein Marathon-Training nur konsequent angehen, wenn er besondere Sportprothesen bekommt. Das sind gebogene Carbonfedern, mit denen auch Leistungssportler laufen. Mit den Prothesen, die er jetzt trägt, ist ein richtiges Lauftraining nicht möglich, weil die Belastung für den Stumpf in dem Prothesenschaft zu groß wäre.

Die Sportfedern hätten zudem eine ganz andere Statik. Doch die Krankenkassen zahlen diese speziellen Prothesen nicht, wie er sagt. 9000 Euro koste eine. Warum es unbedingt Laufen sein müsse? Es gebe auch andere Sportarten für Prothesenträger, zum Beispiel Rollstuhlsport, hat er zu hören bekommen.

Sport ist eine Investition in die Lebensqualität

Thomas Maletz will nicht von den Prothesen auf den Rollstuhl umsteigen. „Ich möchte mich so normal bewegen wie möglich, und dafür kämpfe ich.“ Sport sei gerade für Behinderte nicht nur ein Bewegungsprogramm, sondern Motivation und eine Investition in die Lebensqualität.

Regelmäßig fährt Thomas Maletz in ein Sportcamp, zu dem Prothesenträger aus der ganzen Republik anreisen. Über Facebook hat er viele von ihnen kennengelernt. Der Austausch ist besonders wichtig, sagt Thomas Maletz. Aber vor allem auch der Sport. Seinen früheren Beruf in einem Baumarkt kann der 48-Jährige nicht mehr ausüben, heute arbeitet er in einer Orthopädiewerkstatt in Bremen – und berät andere Amputierte.

Dass er stärker als manch andere damit umgeht, liegt aus Sicht des 48-Jährigen auch daran, dass ihn die Amputation nicht unvorbereitet traf. „Ich bin nicht nach einem Unfall im Krankenhaus aufgewacht, und meine Beine waren plötzlich weg.“

Thomas Maletz versteckt seine Prothesen nicht. Am Anfang hat es ihn zwar auch Überwindung gekostet, inzwischen trägt er aber nur noch kurze Hosen. Auch, weil es viel praktischer in der Handhabung ist, wie er sagt. Blicke stören ihn nicht. „Ganz im Gegenteil“, sagt er, „ich zeige damit, dass das ganz normal ist, und vielleicht mache ich dem einen oder anderen Prothesenträger Mut.“