Bremerinnen und Bremer bekommen wieder mehr Kinder - damit liegen sie im deutschlandweiten Trend. Die durchschnittliche Kinderzahl stieg im vergangenen Jahr auf 1,50 Kinder je Frau, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das ist nach Angaben der Bundesamtes der bislang höchste Wert im wiedervereinigten Deutschland. Bremen liegt dabei mit 1,51 Kindern leicht über dem Durchschnitt.

Zuletzt waren 1982 ähnlich viele Kinder geboren wurden. Es gibt einen Unterschied zwischen Frauen mit deutscher und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Erstere bekommen nur geringfügig mehr Kinder, der Wert stieg von 1,42 auf 1,43 Kindern je Eltern. Frauen, die zwar in Deutschland wohnen, also andere EU-Bürgerinnen oder Geflüchtete, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, bekamen deutlich mehr Kinder: 1,86 im Jahr 2014, 1,95 Kinder im Jahr 2015.

Das durchschnittliche Alter der Mütter bei Geburt des Kindes lag laut Angaben des Bundesamtes 2015 mit 31 Jahren rund einen Monat höher als 2014. In 13 Bundesländern habe die Geburtenziffer 2015 zugenommen. Lediglich in Berlin sei sie unverändert geblieben sowie in Brandenburg und Niedersachsen geringfügig gesunken. In den ostdeutschen Bundesländern bekamen dem Statistischen Bundesamt zufolge die Frauen mit 1,56 Kindern durchschnittlich mehr Kinder als im Westen Deutschlands (1,50). Die meisten Kinder brachten Frauen in Sachsen zur Welt (1,59), Schlusslicht der Bundesländer war das Saarland (1,38).

Wer jetzt auch überlegt, sich dem Trend anzuschließen und für Nachwuchs zu sorgen, dem sei schon mal die beliebtesten Babynamen in Bremen empfohlen.