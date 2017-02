Strahlende Gesichter: Die Warnstreiks der Länderbeschäftigten in Niedersachsen und Bremen haben offenbar geholfen. (dpa)

Zwei Prozent in diesem Jahr, 2,35 Prozent im nächsten. Mit diesem Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst der Länder, der am Freitagabend erzielt wurde, kann Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) nach eigenem Bekunden leben. „Das ist ein maßvoller Abschluss. Ich freue mich, dass es eine Einigung gibt“, sagte die Finanzsenatorin am Sonnabend dem WESER-KURIER. Der Abschluss betrifft in Bremen und Bremerhaven laut Linnert rund 7500 Angestellte der Landesverwaltung – also nicht kommunale Bedienstete und auch nicht die Beamten.

Mehr zum Thema Protest an der Feuertonne An vielen Bremer Schulen droht Unterrichtsausfall: Verdi und GEW rufen am Dienstag zum Streik auf. ... mehr »

Noch vor wenigen Tagen hatte es auch in Bremen Warnstreiks gegeben. 500 angestellte Lehrer, Erzieher und Verwaltungskräfte von Schulen waren am Dienstag durch die Innenstadt gezogen, um den Tarifforderungen ihrer Gewerkschaften Nachdruck zu verleihen. Jetzt liegt ein Ergebnis vor, das den Haushalt der Hansestadt nach Einschätzung der Finanzsenatorin nicht übermäßig strapazieren wird. Zwar hatte Linnert, wie schon in den vorangegangenen Jahren, im laufenden Haushalt nur eine Gehaltssteigerung von 1,5 Prozent eingeplant.

Personelle Fluktuation im öffentlichen Dienst

Doch das halbe Prozent Differenz fürs laufende Jahr könne durch personalwirtschaftliche Maßnahmen abgepuffert werden. Zum einen durch verzögerte Neueinstellungen, zum anderen durch die Folgen der personellen Fluktuation im öffentlichen Dienst. Gemeint ist: Es scheiden derzeit viele ältere Beschäftigte mit relativ hohen Bezügen aus dem Erwerbsleben aus, die nachrückenden jüngeren Kräfte verdienen auf ihren tariflichen Eingangsstufen weniger.

Für die Beamten im Landesdienst ist die mögliche Übernahme des Tarifergebnisses auf gesetzlichem Weg zu regeln. Vor drei Jahren hatte der Senat versucht, die höheren Besoldungsgruppen von einer Gehaltssteigerung auszunehmen, war damit aber gescheitert.