Die Bremer Polizei wird die Zahl der Einsatzkräfte an den Hotspots wie etwa der Sielwall-Kreuzung in diesem Jahr erhöhen. (Christina Kuhaupt)

Nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht 2015 in Köln und anderen Großstädten im Bundesgebiet wird auch die Bremer Polizei in diesem Jahr deutlich mehr Präsenz auf den Straßen zeigen.

„Für den Jahreswechsel hat die Polizei zusätzliche Einsatzeinheiten und Kollegen aus dem Bereich der Kriminalpolizei in den Dienst gesetzt“, teilte eine Sprecherin mit. „Es gibt zurzeit aber keine konkrete Gefährdung.“

Im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen dabei in erster Linie die belebten Punkte im Stadtgebiet – etwa die Innenstadt, das Steintor-Viertel, der Hauptbahnhof, die Waterfront oder die Schlachte. In großen Menschenmengen sollen so mögliche Straftaten schneller erkannt und verhindert werden.

Keine massenhaften Übergriffe in Bremen

In Bremen war es in der vergangenen Silvesternacht – anders als in Köln, Hamburg oder Stuttgart – nicht zu massenhaften Übergriffen gekommen. Die Polizei zählte aber elf sogenannte Antanzdiebstähle.

Bei dieser Art Delikte irritieren die Täter ihre Opfer zunächst durch Tanzbewegungen, während sie sich nähern – und bestehlen sie dann. Keiner dieser elf Fälle habe allerdings einen sexuellen Hintergrund, vergleichbar mit den Vorfällen in Köln, gehabt, teilte die Bremer Polizei damals mit.

In großen Menschenmengen wie an der Bremer Schlachte sollen durch mehr Personal mögliche Straftaten schneller erkannt und verhindert werden. (Frank Thomas Koch)

Die diesjährige Silvesterparty in Köln wird zum Hochsicherheitsfest: Am Hauptbahnhof und vor dem Kölner Dom wurden vor einem Jahr Hunderte junge Frauen von Männergruppen sexuell belästigt. Nach der chaotischen Neujahrsnacht waren mehr als 1000 Strafanzeigen eingegangen, 20 davon wegen versuchter oder vollzogener Vergewaltigungen.

Videoüberwachung und böllerfreie Zone

Nicht nur die Kölner Polizei erhöht deshalb ihre Präsenz um das Zehnfache auf 1500 Beamte: Auch Videoüberwachung und eine böllerfreie Zone rund um den Dom sollen die Sicherheit für die Feiernden erhöhen. In der Neujahrsnacht waren auf der Domplatte unkontrolliert Feuerwerk und Pyrotechnik abgebrannt worden.

Die Sicherheitsbehörden beobachten auch die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter ganz genau. „Wir wollen vor allem wissen, wie die Stimmungslage ist“, hieß es vonseiten der Polizei. Die Ermittler werden von Dolmetschern unterstützt, um fremdsprachige Beiträge zu verstehen, aber auch, um selbst entsprechende Mitteilungen senden zu können.

In Hamburg hatte es nach Silvester Hunderte Strafanzeigen wegen sexueller Übergriffe gegeben. Deswegen wird die Polizei ihre Präsenz insbesondere im Stadtteil St. Pauli deutlich erhöhen – 530 Beamte sollten an den Hotspots im Einsatz sein. Beim Jahreswechsel 2015/2016 waren es noch 350 gewesen.

Zahl der zivilen Einsatzkräfte in Hamburg verdreifacht

Im Zusammenhang mit den sexuellen Übergriffen hatte die Hamburger Polizei unter anderem einen Tatverdächtigen in Bremen ermittelt. Beamte von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt verhafteten daraufhin den 21-Jährigen in einer Bremer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge.

Die Zahl der zivilen Einsatzkräfte in Hamburg wird in diesem Jahr verdreifacht. Auf dem Hamburger Kiez gibt es außerdem eine mobile Wache als Anlaufpunkt und es werden stationäre Videokameras eingesetzt. Sollte es im Gedränge zu brenzligen Situationen kommen, werde die Polizei auch mobile Kameras und Bodycams nutzen.

Außerdem stünden Absperrgitter bereit, um den Zugang zur Partymeile Große Freiheit und auch zu den Landungsbrücken zu begrenzen. Dort treffen sich jedes Jahr Zehntausende, um das Feuerwerk am Hafen zu bestaunen.

Berlin ändert Einsatzkonzept nicht

Bei Deutschlands größter Silvesterfeier rund um das Brandenburger Tor in Berlin bleibt alles wie gehabt. „Wir werden am bewährten Einsatzkonzept nichts ändern“, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Feiermeile sind seit Jahren Böller, Raketen, Flaschen und Dosen verboten; Taschen werden kontrolliert. Überall sonst in der Hauptstadt darf weiterhin Feuerwerk abgebrannt werden.

„Es ist ein sehr weit verbreiteter Brauch, mit Knallern und Raketen das neue Jahr zu begrüßen. Ebenso wie der Weihnachtsbaum Tradition ist, obwohl der eigentlich brandgefährlich ist“, sagte ein Sprecher der Berliner Senatsarbeitsverwaltung. In der Millionenstadt gebe es jährlich lediglich ein Dutzend Beschwerden.