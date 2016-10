In Zusammenarbeit mit den Trägern der Flüchtlingsunterkünfte hat der Senat ein Gewaltschutzkonzept für Flüchtlingsunterkünfte im Land Bremen beschlossen. (Frank Thomas Koch)

Es ist Teil des Integrationskonzeptes, das der Senat im Januar verabschiedet hatte, und soll bis Ende 2017 umgesetzt sein.

Das Papier mit dem Titel „In Bremen zuhause“ wurde von der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) gemeinsam mit der Sozialbehörde und der Innenbehörde verfasst. Es sieht räumliche und personelle Sicherheitsmaßnahmen vor. So sollen für allein geflüchtete Frauen und Männer getrennte Schlafräume sowie grundsätzlich getrennte Waschräume zur Verfügung stehen, die abschließbar sind. Rückzugsbereiche für Frauen und Kinder sind ebenso geplant wie eigene Wohngruppen für Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität Übergriffe fürchten müssen, beispielsweise Homosexuelle. Zudem ist eine Unterkunft für traumatisierte Frauen und Mädchen geplant.

Konzept regelt Abläufe bei Gewalttaten

Das Personal soll aus Frauen und Männern bestehen, die speziell geschult werden. Sie müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, Sicherheitsdienste würden überprüft. Zudem sollen Vertrauenspersonen und Übersetzer zur Verfügung stehen. Das Konzept regelt auch die konkreten Abläufe bei Gewalttaten: Die Polizei kann Personen aus der Unterkunft verweisen, bei Konflikten innerhalb von Familien ist die Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Das Schutzkonzept sei mit den Trägern der Flüchtlingsunterkünfte abgestimmt worden, sagt Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe. Die Selbstverpflichtung des Landes Bremen und der Stadtgemeinde Bremen stellt für die Stadt Bremerhaven eine Empfehlung dar.

Besondere Maßnahmen gegen Übergriffe gegen religiöse Minderheiten wie christliche Flüchtlinge werden in dem Konzept nicht erwähnt. Dennoch erfüllt es einige Forderungen, die Pastoren christlicher Gemeinden in Bremen in der Vergangenheit aufgestellt hatten, zum Beispiel nach mehr Frauen beim Personal. Die Gemeinden hatten die Unterdrückung christlicher Flüchtlinge in den Unterkünften beklagt. Eine nach Religionen getrennte Unterbringung sei weiterhin keine Option, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde auf Nachfrage. Die allgemeinen Maßnahmen zum Umgang mit Gewalt würden den Schutz religiöser Minderheiten in den Unterkünften einschließen.