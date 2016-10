Modell der öffentlichen Beiratssitzung zum Thema Hochhaus an Vegesacker Weserpromenade. (Andreas Kalka)

Reisen bildet. Wer wüsste das besser als Architekten, ist doch dieser Berufsstand für seine Arbeit ganz besonders auf neue Anregungen und gestalterische Impulse angewiesen. Vor ein paar Wochen machten sich Bremer Architekten, Projektentwickler und andere Baufachleute auf nach Zürich. Die Schweizer Großstadt genießt in der Fachwelt den Ruf, bei der Verdichtung innerstädtischen Wohnraums interessante Akzente zu setzen, insbesondere mit wegweisenden Hochhausprojekten.

Zürich sieht sich vor den gleichen Herausforderungen wie Bremen. Hier wie dort hält der Zuzug von Neubürgern unvermindert an. Wohnraum ist ein begehrtes, nicht beliebig vermehrbares Gut. Jedenfalls nicht in der Horizontalen. Das Gebiet einer Kommune gibt nur ein gewisses Maß an bebaubarer Fläche her, und will man die vorhandenen Grün- und Freizeitflächen nicht opfern, stoßen viele Städte schon jetzt an die Grenzen des Machbaren.

Zürich hat beeindruckt

In der Vertikalen eröffnen sich dagegen noch große Möglichkeiten. Zürich hat etwas daraus gemacht, findet Michael Frenz. Der Präsident der Bremer Architektenkammer gehörte zu den Teilnehmern der Exkursion. Ihn hat es beeindruckt, wie zum Beispiel ehemalige Gewerbeflächen mit modernen Wohntürmen revitalisiert werden und die öffentliche Hand es zugleich schafft, die Investoren finanziell an der Gestaltung der notwendigen Freiflächen zu beteiligen.

Frenz ist ein Fan von Hochhäusern. Einer seiner Lieblingsbauten ist das Aalto-Hochhaus in der Vahr, das mit seinen 65 Metern und 22 Etagen eine echte Landmarke in der Stadtsilhouette darstellt. „Es hat eine ausdifferenzierte Fassadengestaltung und sieht nicht beliebig und banal aus, fügt sich aber trotzdem sehr gut in seine Umgebung ein“, findet Frenz.

Ginge es nach ihm, könnten in Bremen weitere Projekte dieser Art entstehen – unter einer wichtigen Voraussetzung: „Wenn man sich mit solchen Gebäudetypen in den Stadtraum wagt, müssen sie eine außerordentliche Qualität haben. Sie müssen auf den Ort reagieren, in den sie hineingestellt werden.“

Für den Immobilienunternehmer Jens Lütjen ist es längst an der Zeit, dass sich Bremen städtebaulich stärker auf die Vertikale einlässt. „Die Stadt ist reif für dieses Thema“, findet der geschäftsführende Gesellschafter von Robert C. Spies. In der immobilienwirtschaftlichen A-Liga, in der Metropolen wie Hamburg, Berlin und Frankfurt spielen, schössen Hochhäuser derzeit wie Pilze aus dem Boden. Doch auch in vielen mittleren Großstädten, die mit Bremen vergleichbar sind, sei der Trend spürbar.

79 Wohnturm-Projekte sind in Arbeit

Tatsächlich sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Das Analysehaus Bulwiengesa hat ermittelt, dass deutschlandweit aktuell 79 Wohnturm-Projekte in Arbeit sind, die bis 2018 fertiggestellt werden sollen. Viele dieser Projekte sind allerdings im Luxus-Segment angesiedelt, wie etwa das Frankfurter Vorzeigeprojekt „Praedium“, das 2017 bezugsreif sein soll.

Die günstigsten Wohnungen in den unteren Geschossen werden zu einem Quadratmeterpreis von 3300 Euro zu haben sein, in den Top-Etagen geht es rauf bis auf über 8000 Euro. Mit dem sozial durchmischten Wohnen, dem Kern der baupolitischen Philosophie des Bremer Senats, haben solche exklusiven Anlagen wenig zu tun.

Bemerkenswert ist, wie sehr sich das Image des Wohnhochhauses innerhalb weniger Jahre gewandelt hat. Mit dem Gebäudetyp wurde lange Zeit sozialer Abstieg verbunden. Nicht ganz zu Unrecht, wie Beispiele aus Bremen belegen. In Wohnanlagen wie der Grohner Düne in Vegesack konzentriert sich Armut. Aber das liegt womöglich nicht am Gebäude, sondern an der Art, wie es über Jahrzehnte bewirtschaftet wurde.

Spektakulärer Neubau von Stararchitekt Hadi Teherani

Hochhaus geht auch anders. Ebenfalls in Vegesack, in unmittelbarer Weserlage am Stadtgarten, plante ein privater Investor im vergangenen Jahr einen spektakulären Neubau, designt vom Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani.

Der Entwurf, der nach Ansicht von Senatsbaudirektorin Iris Reuther „Urbanität und Landschaftserlebnis“ vereinigte, hätte wohl eine zahlungskräftige Klientel angezogen. Doch gegen den Solitärbau erhob sich leidenschaftlicher Protest aus dem Stadtteil. Auch in der Ortspolitik, die einer Änderung des Bebauungsplanes hätte zustimmen müssen, fand sich keine Mehrheit für das Vorhaben.

Iris Reuther hat aus der Debatte in Vegesack gelernt. Nach ihrer Wahrnehmung wurde dort der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Eine öffentliche Debatte über Projekte vom Kaliber Teherani sei notwendig, doch ihr müsse eine Analyse des Stadtbildes vorausgehen, sagt die Senatsbaudirektorin.

Der offene Dialog ist wichtig

Die „Adresse“, an der ein Hochhaus entstehen soll, müsse „erklärbar sein“. Ähnlich sieht es Kammerpräsident Frenz: „Es ist gut, einen offenen Dialog zu führen, der die Menschen mitnimmt.“ Allerdings schränkt er ein: „Wenn man jeden mitnimmt, landet man beim kleinsten gemeinsamen Nenner.“

Wo wären sie nun, die „erklärbaren Adressen“ für Bremer Hochhausprojekte? Was man von den Fachleuten hört, lässt ein hohes Maß an Übereinstimmung erkennen. Reuther, Frenz und Lütjen halten gleichermaßen die Bahnhofsvorstadt für geeignet, auch weitere Standorte in der Überseestadt, wo mit dem Landmark-Tower bereits zu Beginn der Entwicklung dieses neuen Quartiers ein städtebauliches Ausrufezeichen gesetzt wurde.

Lütjen nennt darüber hinaus den Rembertiring und die Falkenstraße, Reuther das mittelfristige Konversionsprojekt Galopprennbahn. Für Michael Frenz bieten sich außerdem Flächen im Bereich des Güterbahnhofs sowie im Bereich der Neustädter Häfen an, wo langfristig ähnliche Strukturen entstehen könnten wie in der Überseestadt.

Aufstockung von Bestandsimmobilien

Jens Lütjen will die öffentliche Debatte über die Vertikale indes nicht auf das Hochhaus-Thema beschränken. Er sieht ein weiteres Wohnraumreservoir in der Aufstockung von Bestandsimmobilien. Lütjen denkt an Gebäudeeigentümer, die ihr Mehrfamilienhaus modernisieren möchten.

„Wenn man durch Aufstockung in solchen Fällen zusätzlichen Wohnraum schaffen kann, bleibt die Revitalisierung bezahlbar“, ist der Immobilienfachmann überzeugt. Entsprechende Bebauungspläne wären hierfür die Voraussetzung. Anders gesagt: Ob Vertikale oder Vertikale light – politische Weichenstellungen sind in jedem Fall vonnöten.