(dpa)

Um die vielen Verletzten in die Krankenhäuser zu bringen, mussten Fahrzeuge für besondere Einsatzlagen aushelfen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonnabend. „Die Krankenhäuser sind voll.“ Die Bremer Polizei zählte bis zum Nachmittag mehr als 70 Verkehrsunfälle. Auch danach gab es weitere Unfälle, die Beamten kamen zwischenzeitlich nicht mehr dazu, alle Einsätze zu zählen.

Bei den meisten Unfällen kam es nach Angaben eines Polizeisprechers nur zu Blechschäden, bei vier Unfällen verletzten sich fünf Personen leicht. Einer dieser Unfälle ereignete sich am Vormittag gegen 10 Uhr auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven: Vier Autos stießen zusammen, dabei verletzten sich zwei Personen. Die Autobahn war ab der Anschlussstelle Horn-Lehe bis mittags gesperrt. Die Polizei war über Stunden im Dauereinsatz und mit allen Streifenwagen in der Stadt unterwegs. Streuwagen waren im Einsatz und verteilten Salz auf Straßen und Radwegen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte aufgrund gefrierenden Regens oder Sprühregens eine Unwetterwarnung für Bremen, das nordwestliche Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg herausgegeben. Zudem warnte er vor Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr. Ein Polizeisprecher forderte alle, die nicht unbedingt vor die Tür müssen, dazu auf, zu Hause zu bleiben. Für Bremerhaven gab die Feuerwehr eine Warnung an die Bevölkerung heraus, das Haus nicht zu verlassen und nicht Auto zu fahren. Die Feuerwehr Bremerhaven rückte in drei Stunden zu 55 wetterbedingten Einsätzen wegen Eisregen aus. In den meisten Fällen waren Personen wegen der glatten Straßen und Wege gestürzt. Die Patienten wurden ins Krankenhaus gebracht, niemand verletzte sich bei den Stürzen lebensgefährlich.