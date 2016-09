Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Massenkarambolage und Fahrradkollision Mehrere Verkehrsunfälle in Bremen

Am Donnerstag kam es in Bremen zu mehreren Verkehrsunfällen. Am Morgen verursachte eine Autofahrerin einen Unfall in Lesum mit zehn Beteiligten und am Abend wurde ein Radfahrer erfasst.