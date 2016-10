Symbolbild. (dpa)

Nachdem sich am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Industriehäfen auf der A 27 in Fahrtrichtung Hannover ereignet hatte, fuhr nach Freigabe der Fahrspuren der Fahrer eines Citroens gegen 00.10 Uhrnahezu ungebremst auf das Sicherungsfahrzeug eines Schwertransportes auf. Bei den Unfällen erlitten fünf Personen zum Teil schwere Verletzungen.

Bei dem ersten Unfall war der 35 Jahre alte Fahrer eines Mitsubishis nach einem Überholmanöver von der linken über die mittlere in die rechte Fahrspur abgeschwenkt. Dort kollidierte er mit dem Heck des Mitsubishis einer 54 Jahre alten Bremerin. Deren PKW wurde durch den Anstoß um 180 Grad herumgewirbelt und schlug mit dem Heck in die Mittelschutzplanke ein. Das Fahrzeug des 35-Jährigen prallte in rechte Schutzplanke und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Sein 27 Jahre alter Beifahrer und die 54-Jährige wurden ambulant in der Klinik behandelt.

Kurz nachdem die Unfallstelle um 00.15 Uhr geräumt und die A 27 wieder freigegeben war, fuhr ein 24 Jahre alter Citroen-Fahrer fast ungebremst am Stauende auf das Sicherungsfahrzeug eines Schwertransportes auf. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Der 47 Jahre alte Fahrer des Sicherungsfahrzeuges und der 24-jährige Unfallverursacher erlitten leichtere Verletzungen. (wk)