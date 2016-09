Carsten Kühl vom Team Barbie-Q. (Frank Thomas Koch)

Röstaromen und der Duft würziger Marinaden weht an diesem Wochenende über die Bürgerweide, und zwischen den Pavillons wirbelt der Rauch gleich hunderter Feuerstellen: Die internationale Grill-Elite hat ihre Zelte aufgeschlagen – 41 Teams aus 17 Ländern wetteifern um den Europatitel im Barbecue-Grillen. Zum ersten Mal überhaupt ist Deutschland der Gastgeber.

Mehr als 200 Grilleure nehmen an der EM teil, und mitgebracht haben sie etwa nochmal so viele Helfer. Dazu kommen rund 100 Juroren und das Organisationsteam. Mit einer Parade sind sie am Freitag auf das Messegelände gezogen, wo die Grill-Meisterschaft im Rahmen der Hanselife stattfindet. Diese Bezeichnung hört Robert Meyer, Vizepräsident der World Barbecue Association, allerdings nicht so gerne. „Es ist eine Barbecue-Meisterschaft“, stellt er klar und führt aus: „Es gibt drei verschiedene Garmethoden – Smoken, Barbecue und Grillen“ und der Unterschied, so Meyer, liege vor allem in der Temperatur: „Gegrillt wird erst ab 178 Grad.“ Die Königsdisziplin des Wettbewerbs sei das langsame Garen einer drei Kilo schweren Schweineschulter.

„Das Fleisch wird bei mäßiger Temperatur 24 Stunden lang gequält“, erklärt der Österreicher Christoph Gollenz ganz nebenbei, was Barbecue bedeutet, während er einen Blick auf die „Hendlbrust“ und die „Ripperln“ wirft. Gollenz will mit seinem Team an alte Erfolge anknüpfen. Reichte es bei der WM im vergangenen Jahr in Schweden nur für den vierten Platz, hat ihm 2011 der Austragungsort Deutschland schon einmal Glück gebracht: „In Gronau sind wir Weltmeister geworden“, berichtet Gollenz. Mit einer perfekt gegarten Hähnchenbrust und Schweinerippchen will es sich an Tag eins einen Punktevorsprung verschaffen.

Drei Jury-Mitglieder bei der Arbeit. Kontakt zu den Teams ist nicht erlaubt. (Frank Thomas Koch)

Während es auf der Bürgerweide schon seit dem frühen Morgen raucht und brutzelt, kommen am Vormittag die etwa hundert Jurymitglieder im größten Zelt zusammen. Es gibt letzte Instruktionen, bevor dann die erste Blindverkostung ansteht. „Während des Wettbewerbs darf es keinerlei Kontakt zwischen Ihnen und den Teams geben“, sagt Kim Schulz, der zu den Juroren als „Head of Table Manager“ spricht. Der Däne ist der oberste Jury-Chef im Wettbewerb und hat unter sich die einzelnen „Tisch-Manager“, die bei der Verkostung jeweils ein Team mit sechs Juroren anleiten.

Eine solche Meisterschaft läuft nicht weniger organisiert ab, als es beispielsweise im Sport der Fall wäre. Das Regelwerk, das die Juroren auswendig kennen müssen, umfasst mehr als zwanzig Seiten. Bewertet wird in vier Kategorien: Geschmack, Zartheit, Optik und Kreativität – und zwar in absteigender Gewichtung. Das Aroma macht fast die Hälfte aus, während Einfallsreichtum nur mit fünf Prozent in das Ergebnis eingeht. Die Besucher der Hanselife dürfen ebenfalls Punkte vergeben. Wer aber am Sonntag in Bremen Europameister wird, das entscheiden allein die Profis, wenn um Punkt 16 Uhr der Sieger verkündet wird. Es geht um insgesamt 12000 Euro Preisgeld.

Justinas Kiselys konzentriert sich im Mannschafts-Pavillon auf die Sonderdisziplin des Tages. Für das Nationalgericht setzen er und sein Team aus Litauen auf Kabeljau. Zwei mächtige Exemplare haben sie auf dem Rost. Zuhause, sagt er, bieten sie seit Kurzem einen mobilen Grillservice an. „Die Saison lief gut“, berichtet der 20-Jährige und feuert die anderen an: „Den ganzen Sommer haben wir geübt, jetzt müssen wir zeigen, was wir können.“ Ihr Stand ist von Weitem vor allem daran zu erkennen, dass es hier am meisten qualmt, und Musik haben sie auch mitgebracht. „Das bringt gute Vibrations“, meint Kisleys.

Sehr viel ruhiger geht es bei der vierköpfigen Mannschaft aus Marokko zu, das bei dieser EM ebenfalls mitmachen darf. Sie hat auch die weiteste Anreise hinter sich. Yassine El Yakout erzählt, dass er für das Schweinefleisch zuständig ist. „Einer musste es machen“, meint er. Sind in Marokko die meisten Menschen Muslime und rühren aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch an, macht El Yakout für die Chance auf den EM-Titel eine Ausnahme. Handschuhe und Grillzange gehören ohnehin zur Grundausstattung und gedacht ist das fertige Gericht schließlich für den Gaumen der Jury. Als sie die WM 2013 im eigenen Land ausgerichtet haben, sagt Fakih Abdessamad, mussten sich die Gäste aus aller Welt an den landestypischen Lammrippchen beweisen. Die Profis der Grillszene, seien eine weltweite Gemeinschaft, sagt er. Ein Team aus Bremen ist allerdings nicht dabei.