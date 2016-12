Die Schauspielerin Meret Becker tauft bei der Zentrale der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen ein neues Schiff auf den Namen "Berlin" (dpa)

Bis an die Wasserkante stehen dicht gedrängt die Zuschauer an der Weser: Im Scheinwerferlicht trägt die Schauspielerin Meret Becker Seemannsgedichte vor. Um 17 Uhr lässt sie Champagner an die Bordwand knallen und tauft damit den neuen Seenotrettungskreuzer „Berlin“. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sorgt mit dem Motto „Backfisch trifft Currywurst“ für Volksfeststimmung an der Werderstraße.

Oben wird gegen Spenden um die Wette gefuttert, unten am Steg beim Grund der Sause ist es dagegen fast ruhig: Das Einholen der Werftflagge der Reederei Fassmer aus Berne und das Hissen der DGzRS-Flagge mit dem Hansekreuz bekommen kurz vor 15 Uhr nur wenige der mehr als 500 Zuschauer mit. Der DGzRS-Vorsitzer Gerhard Harder hat gerade die Übergabeverträge unterschrieben und lacht Werftchef Harald Fassmer an: „Wir haben jetzt eine wirklich intensive Erprobung des Schiffes in der Nordsee hinter uns. Wenn danach für die Werft nicht einmal ein Blatt Papier voll Beanstandungen bleiben, dann ist das sehr gut.“

Fassmer gibt seinerseits gerne zu, dass die Seenotkreuzer der „Gesellschaft“ die Werft immer wieder vor große Herausforderungen stellen: „Manches klingt fast widersprüchlich und wir müssen doch einen Weg der Umsetzung finden: Die Schiffe sollen gleichzeitig sehr schnell sein, aber trotzdem noch in extremsten Wetterbedingungen einsatzfähig bleiben. Das geht eigentlich nicht.“ Was dann an Kompromiss herauskomme, sei dann aber eben am Ende auch eine schwimmende Visitenkarte für die Werft, so Fassmer: „Zumal diese Schiffe an unseren Küsten wirklich jeder sieht.“

Zehn Millionen Euro an Spenden

Knapp zehn Millionen Euro an reinen Spendengeldern sind in der „Berlin“ verbaut. Viel davon kam durch eine Extrakampagne aus den 400 Sammelschiffchen und von den 13 000 festen Spendern in der Hauptstadt. Mit den zehn Millionen ist auch das Tochterboot „Steppke“ bezahlt: Das kleine Boot darf die achtjährige Tessa Mielitz taufen.

Sie hat an der Hand von „Berlin“-Vormann Michael Müller schon die Talkrunde mit dem ehemaligen DGzRS-Bootschafter Yared Dibaba in der zum Saal umfunktionierten Werfthalle gut überstanden. Der Profimoderator bekommt aus Tessa zumindest heraus, dass sie Fan der Seenotretter ist, seitdem sie mal beim „Tag der Seenotretter“ in Laboe dabei war.

Die Taufgesellschaft (v.l.): Michael Schroiff und Ingo Kramer, stellvertretende Vorsitzer des DGzRS, Ralf Wieland, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Schauspielerin Meret Becker, Taufpatin Tessa Mielitz, Vormann Michael Müller und DGzRS-Vorsitzer Gerhard Harder (Christina Kuhaupt)

Vormann Michael Müller scheint aber auch selbst Halt zu brauchen: Die Taufe läutet den Abschied von der alten „Berlin“ ein, die ihm und den Seenotrettern in Laboe über drei Jahrzehnte auch das schwimmende Zuhause war: „Es ist immer auch ein weinendes Auge dabei: Wir wollten oben auf dem Schiff den offenen Fahrstand behalten. Schon nach der ersten Probefahrt hat den aber keiner mehr vermisst – so gut ist die Rundumsicht in dem neuen Schiff“, so der oberste Seenotretter der Kieler Förde, wo das Schiff zum Einsatz kommen wird.

Technik erleichtert Suche nach Havaristen

Sein dritter Vormann, Holger Budig, zeigt unterdessen die Geräte in der neuen Kommandozentrale der „Berlin“, die die Optik eines Flugzeugcockpits hat. Er ist angetan von seinem geräumigen Arbeitsplatz: Er ist OSC, Operationskoordinator, der Einsatzleiter vor Ort.

Die vier Mann Besatzung sitzen auf Spezialsesseln mit Gurtsystemen und gucken auf große Multifunktionsbildschirme: Von seinem Platz kann Budig per Knopfdruck wechseln zwischen einer Darstellung einer Seekarte samt Radarbild, Nachtsichtkameras und den Darstellungen der fünf Kilometer weit reichenden Wärmebildkamera vom Mast: „Wir bekommen hier vom MRCC, der Einsatzzentrale in Bremen, per Mittelwelle genaue Daten über unser Suchgebiet direkt auf den Bildschirm gespielt – ein Riesenfortschritt.“

Wenn er im Sturm bei den Bocksprüngen des Schiffes über riesige Wellen mit Zirkel und Dreieck auf der Karte schon gar keine Positionen mehr setzen kann, hilft ihm die Technik bei der Suche nach den Havaristen draußen auf See. Wenn die Gischt gegen die Fenster fliegt, fährt das Schiff nicht blind.

Die „Berlin“ fährt 27 Knoten

Holger Budig hat die Dezember-Probefahrten auf der Nordsee mitgemacht und spricht von einem „angenehmen Seeverhalten“ der neuen „Berlin“. Die beiden 2000-PS-Maschinen haben mittels der beiden Festpropeller schon Geschwindigkeiten von über 27 Knoten durchs Wasser erzeugt – fahren können soll die „Berlin“ nur 24 Knoten. Dabei ist die Kursstabilität gut geblieben, was auf früheren, recht schmalen und runden Schiffskonstruktionen durchaus keine Selbstverständlichkeit war.

Ingo Kramer, der prominenteste DGzRS-Freiwillige, lässt sich von „Berlin“-Maschinist Henry Hildebrandt die Kombüse aus glänzendem Edelstahl zeigen: „Das ist für die Wachwochen ein wichtiger Raum“, meint der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Eine kleine Durchreiche zur Messe ist neu. Und auch sonst kann man auf dem Schiff in der Vier-Mann-Wohngemeinschaft die 14 Tage Wachdienst gut aushalten.

Der Seenotrettungskreuzer während einer Probefahrt in der Nordsee. (DGzRS)

Hildebrandt zeigt auf Bullaugen in den beiden Frontkabinen. Tageslicht! Keine Selbstverständlichkeit in einer Schiffskammer. Der Vormann hat das Funkgerät gleich neben dem Bett hängen. So erinnern Details an jeder Stelle in der neuen „Berlin“ an ihre Funktion: Das hier ist ein Spezialschiff modernster Auslegung für die schnelle Rettung von Menschen aus Seenot.

Die alte „Berlin“ wird verkauft

Agnieszka Ortolan zeigt neue Details aus ihrer Sicht als DGzRS-Seenotärztin: Die große Krankenliege direkt hinter der breiten Tür zum Arbeitsdeck ist neu. Man kommt von allen Seiten an einen Menschen heran, der darauf behandelt wird: „Früher mussten wir die Patienten durch einen engen Gang bringen und dann in der Messe auf dem Frühstückstisch behandeln.“

Sie zeigt auf eine OP-Lampe an einer Schiene unter der Decke und Sauerstoffanschlüsse in der Wand: „Das hier ist etwas ganz anderes: Das hier nennen wir jetzt schon im Spaß Intensivstation.“ Ihre Schränke muss sie allerdings noch mit den Medizinkoffern aus der alten „Berlin“ füllen. Die ist jetzt zu verkaufen, vielleicht an einen ausländischen Rettungsdienst, wer weiß. Den Abschied wird die Crew der „Berlin“ wieder feiern. Aber wohl ohne Volksfest und leiser – auf ihrem neuen schwimmenden Zuhause auf Station in Laboe.