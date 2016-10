Rettungsdienste und Polizei waren am Dienstag mit einem Großaufgebot am Rhododendronpark in Horn-Lehe. (Florian Kater)

Das Amtsgericht hat am Mittwochabend dem Antrag der Bremer Staatsanwaltschaft entsprochen: Der 29-jährige Messerangreifer wird einstweilig in der Psychiatrie untergebracht.

Das sagte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, Frank Passade, dem WESER-KURIER am Donnerstag. Hätte das Gericht anders entschieden, wäre er in Untersuchungshaft gekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Antrag gestellt, weil sie an der Schuldfähigkeit des 29-Jährigen zweifelt. Auch bei einer einstweiligen Unterbringung in der Psychiatrie gilt: Hat nach sechs Monaten der Prozess noch nicht begonnen, muss der Mann in der Regel aus der Unterbringung entlassen werden. "Auch hier muss es schnell gehen", sagte Passade.

Der psychisch kranke 29-Jährige griff am Dienstag im Rhododendronpark sieben Spaziergänger an, vier von ihnen verletzte er mit einem Messer, zwei von ihnen schwer. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, sie nahm den Mann in der Nähe des Tatorts fest.