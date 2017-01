Laut Polizei war der Messerattacke ein Streit innerhalb einer Familie vorangegangen. Zwei 34 und 23 Jahre alte Männer gerieten aneinander. Der jüngere der beiden stach dem älteren dann in einer Wohnung in Hemelingen in den Rücken.

Ein Zeuge meldete die Stichverletzung der Polizei. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) konnte den mutmaßlichen Täter anschließend noch in der Wohnung festnehmen.

Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr besteht keine.

Zu den Hintergründen der Attacke ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt. (wk)