Am Dienstagnachmittag wurden bei einer Messerattacke im Rhododendronpark vier Personen zum Teil schwer verletzt. Das hatte ein großes Aufgebot an Rettungswagen zur Folge. (Florian Kater)

Ein 29-Jähriger hat am Dienstag sieben Menschen im Rhododendronpark angegriffen. Vier von ihnen soll er mit einem Messer verletzt haben, zwei von ihnen schwer. Drei weitere soll er mit der Hand geschlagen haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag auf Anfrage des WESER-KURIER mit. Inzwischen sind alle Opfer außer Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann psychisch krank sein. Das habe auch zur Tat geführt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine einstweilige Unterbringung solle noch im Laufe des Tages durch das Gericht angeordnet werden.

Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr

Als um 16.20 Uhr ein Notruf bei der Polizei einging, war die Situation zunächst unklar: Ein Mann habe Passanten mit einem Messer verletzt. Polizeisprecher Nils Matthiesen teilte am Mittwochmorgen mit, dass es sich bei den Opfern um drei Frauen im Alter von 39, 51 und 55 Jahren handelte sowie einen 16-jährigen Jugendlichen. Zu den drei weiteren Opfern wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen.

Die Polizei und auch die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, die Ermittler gingen zwischenzeitlich von einer Terrorlage aus. Der Rettungsdienst hätte sich auf einen sogenannten Massenanfall von Verletzten vorbereitet, die Umgebung um den Park war voller Krankenwagen, das berichtete ein Fotograf vor Ort. Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen den Täter an der Horner Mühle fest.

Hintergründe sind nicht bekannt

„Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch nicht bekannt“, hieß es am Dienstagabend von der Polizei. Einen Amoklauf schloss die Polizei zu diesem Zeitpunkt aber ebenso aus wie einen Terroranschlag. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, die Polizei befragte die Nacht hindurch Zeugen und Verletzte, Beamte stellten Spuren sicher. In den sozialen Netzwerken kochten bereits kurz nach der Tat Gerüchte auf, beim WESER-KURIER meldete sich ein Mann, der angab, den Täter zu kennen. Er sei mit ihm zur Schule gegangen.

Am Mittwoch werde der 29 Jahre alte Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser solle entscheiden, ob der 29-Jährige in Untersuchungshaft muss oder in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Aktuell befindet er sich in Polizeigewahrsam.