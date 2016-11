Die Polizei und auch die Rettungskräfte waren vergangene Woche mit einem Großaufgebot am Rhododendronpark — die Ermittler gingen zwischenzeitlich von einer Terrorlage aus. (Florian Kater)

Das Gericht habe die Einweisung mit einem Unterbringungsbefehl angeordnet. Der Beschuldigte hat sich bislang noch nicht zu seiner Tat geäußert. In der Innendeputation am Donnerstagnachmittag gab Polizeipräsident Lutz Müller auf Nachfrage von Wilhelm Hinners (CDU) an, dass es bereits 2013 einen Vorfall mit dem Mann gegeben hat. Damals war er laut Müller zur stationären Behandlung im Klinikum Bremen-Ost, wo bei einer Untersuchung eine psychische Erkrankung festgestellt wurde. Nach dem Vorfall im Rhododendronpark haben Angehörige des Mannes die Polizei auf dessen Erkrankung hingewiesen, erklärte Müller.

Derzeit erstellen Experten ein Gutachten, das zeigen wird, ob der Mann tatsächlich an einer psychischen Krankheit leidet – und damit schuldunfähig ist. Tritt dieser Fall ein, würde die Staatsanwaltschaft keine Anklage erheben, sondern einen Antrag auf die langfristige Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung stellen.

Der 29-Jährige hatte auf vier Spaziergänger eingestochen und drei weitere mit Faustschlägen verletzt. Der in Bremen geborene Mann lief durch den Park und suchte seine Opfer scheinbar wahllos aus, ehe er von Spezialeinsatzkräften unweit der Horner Mühle festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.