Vor der Diskothek Aladin kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Messerstecherei. (FR)

Zwischen den beiden Kontrahenten kam es laut Frank Passade, Pressesprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, am Sonntag gegen 3.45 Uhr an der Hannoverschen Straße in Hemelingen zu einem Streit. Ein 22-Jähriger zückte dabei ein Messer und versetzte seinem Gegenüber mehrere Stiche in den Oberkörper.

Das Opfer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Zum Gesundheitszustand und Alter des verletzten Mannes konnte der Sprecher keine Angaben machen. Der 22 Jahre alte Täter wurde festgenommen. Das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, so Passade.

Warum die beiden Männer in der Neujahrsnacht aneinander gerieten und der Streit eskalierte, ist derzeit noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, Zeugen und der Geschädigte werden vernommen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den Fall berichtet. (paf)