Die Erdarbeiten am Arsterdamm haben bereits begonnen, hier sollen Sozialwohnungen in verschiedenen Größen entstehen – zu einer Nettokaltmiete von 6,10 Euro pro Quadratmeter. (Frank Thomas Koch)

Ein halbes Jahr Planung, länger hat es nicht gedauert, bis die Bagger baggern konnten, um die Baugrube auszuheben. Anfang Oktober ging es los auf dem Grundstück am Arsterdamm: Zwei Häuser mit 46 Sozialwohnungen, die im Spätsommer 2018 fertig sein sollen. Ein Turbo-Projekt ganz nach dem Geschmack der Stadt, die sich das Ziel gesetzt hat, in jedem Jahr mindestens 1400 neue Wohnungen zu schaffen – auch und gerade für solche Mieter, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Wie aus Zahlen hervorgeht, mit denen sich am Dienstag der Senat befasst hat, sind in Bremen in den vergangenen vier Jahren 829 neue Wohnungen gefördert worden.

Der Bürgermeister höchstselbst wird in der kommenden Woche zum Spaten greifen, um den Baubeginn in Arsten symbolisch zu markieren. Assistenz bekommt Carsten Sieling (SPD) von Michael Frenz, Präsident der Architektenkammer, und von Bernd Botzenhardt, Chef der Brebau. Das Wohnungsbauunternehmen investiert nach eigenen Angaben 7,7 Millionen Euro. Sein Projekt gehört zum Sofortprogramm Wohnungsbau der Stadt, an dem sich die Brebau im Rahmen des Bündnisses für Wohnen beteiligt. Die Nettokaltmiete wird 6,10 Euro pro Quadratmeter betragen. „Ein Preis, der deutlich unterhalb vergleichbarer Neubauprojekte liegt“, teilt das Unternehmen mit.

Sozialwohnungen in der Überseestadt

Ähnlich günstig wohnen Mieter mittlerweile auch in der Überseestadt, wo es vorher ausschließlich Wohnungen im höheren Preissegment von zehn Euro und mehr für den Quadratmeter gab. Dort ist in knapp zwei Jahren Bauzeit das Projekt Marcuskaje entstanden: 250 Wohnungen, 150 davon öffentlich gefördert. Die Sozialwohnungen waren nach Fertigstellung sofort weg, der Rest wird seit dem Sommer nach und nach vermarktet. Gebaut haben das teilstädtische Wohnungsunternehmen Gewoba und die private Justus Grosse GmbH. Ein Gemeinschaftsprojekt, das es in dieser Form vorher noch nicht gab.

Weitere Vorhaben, die in den kommenden Jahren eine beträchtliche Zahl erschwinglicher Wohnungen bringen sollen, sind zum Beispiel die Gartenstadt Werdersee oder der Ellener Hof, wo unter der Regie der Bremer Heimstiftung einige Hundert Wohnungen entstehen werden. Auch für den Schuppen 3 in der Überseestadt, in den ein privater Investor rund 100 Millionen Euro stecken will, sind zu einem Teil Sozialwohnungen vorgesehen. Die Stadt hat bereits dreimal ein Förderprogramm mit einem Volumen von jeweils 40 Millionen Euro aufgelegt. Geplant ist eine vierte Auflage, wie die Baubehörde mitteilt.

829 neue Einheiten

Der Senat hat sich am Dienstag mit einer parlamentarischen Anfrage der Linken-Fraktion beschäftigt und in seiner Antwort den aktuellen Stand des Sozialwohnungsbaus in Bremen und Bremerhaven referiert. Demnach sind mit Stichtag 30. September 2016 in der Stadt Bremen im Rahmen des Wohnraumförderungsprogramms 42 Bauvorhaben angemeldet worden, von denen es 37 in die Wirklichkeit geschafft haben. Unter dem Strich ergibt das 829 Wohnungen. In Bremerhaven sind neun Bauvorhaben angemeldet worden, also deutlich weniger. Fünf davon sind fertig, im Bau oder abschließend geplant. Ergebnis: 51 Wohnungen.

Die 829 Einheiten in Bremen teilen sich nach Angaben des Senats folgendermaßen auf: 333 Wohnungen haben zwei Räume. Ein weiteres gutes Drittel entfällt auf Wohnungen mit drei oder mehr Räumen. 52 Wohnungen sind behindertengerecht ausgestattet. Der Rest sind Ein-Zimmer-Appartements und Wohnungen speziell für Alleinerziehende.

Im Brebau-Projekt am Arsterdamm entstehen Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche zwischen 30 und 85 Quadratmetern. Die beiden Häuser werden vier Geschosse haben und mit Aufzügen und barrierefreien Bädern und Fluren ausgestattet sein. Die Häuser öffnen sich nach Südwesten zum Garten hin, direkt im Anschluss beginnt das Wadeacker Fleet. Dass die Gebäude so schnell geplant werden konnten, erklärt die Brebau mit dem guten Zusammenspiel zwischen Bauherrn, Behörden und Architekten.