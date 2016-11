Mietbetrüger hinterlassen Wohnungen oft nicht im besten Zustand. Für die Vermieter ist das eine zusätzliche Belastung. (dpa)

Um kurz nach sieben brechen sie auf. Die Fahrt führt zu einem Neubaugebiet, in dem viele Einfamilienhäuser stehen, dieses auch: Ein Reihenendhaus, fünf Zimmer, 121 Quadratmeter, Garage und Garten. Keine Villa, aber ein schmuckes Heim, das durch seine Lage viel Licht bekommt. Im Obergeschoss ist vor kurzem der Teppich neu verlegt worden. Unten gehen Wohn- und Essbereich ineinander über, so wie man es heute gerne hat. Die Küche: perfekt, alles da. Ein Haus im Ganzen, das gern genommen wird, besonders von Familien.

Es ist noch kühl an diesem Morgen, aber immerhin regnet es nicht, und das ist gut für das, was der Trupp vorhat. Drei Frauen und sechs Männer, die sehr entschlossen sind. Sie haben einen Plan, haarklein ausgetüftelt und mit klar verteilten Rollen. Einer der Männer prüft, ob jemand im Haus ist, nachdem der Schlüsseldienst die Türen vorne und hinten geöffnet hat. Dann werden Fotos gemacht, von den Möbeln und allem, was da ist – zur Dokumentation, damit hinterher niemand sagen kann, dass bei der Aktion irgendetwas weggekommen ist.

Behutsam packen sie anschließend die Umzugskartons voll, die sie mitgebracht haben. Das dauert, muss aber sein. Nur keine Fehler! Die Kartons werden beschriftet, zugeklebt und mit einem Stempel versiegelt. Wie als ob es der Gerichtsvollzieher wäre, der das Haus ausräumt. Doch so ist es nicht, es gibt keinen Beschluss dafür. Die Aktion ist illegal oder wenigstens im Graubereich. Sie geschieht aus Verzweiflung.

Mietnomadin kostet Vermieterin viel Geld

In dem Haus lebt eine Frau mit ihren beiden Kindern. Die Frau ist das, was man landläufig eine Mietnomadin nennt. Jemand, der von Haus zu Haus zieht, kaum oder gar keine Miete zahlt und irgendwann, wenn der Ärger zu groß geworden ist, wieder verschwindet. Den Vermieter kostet das viel Geld, zumal er auch auf den Schäden sitzenbleibt, die möglicherweise an Haus oder Wohnung entstehen. Mehr noch kostet es ihn aber Nerven.

Vermieterin des Hauses in dem Neubaugebiet ist eine Frau, die in dieser Geschichte nicht mit ihrem Namen auftauchen will. Nennen wir sie Helga Müller. Die Immobilie ist Teil ihrer Alterssicherung, doch nun droht die Rechnung nicht mehr aufzugehen.

Von der Miete, monatlich rund 1000 Euro, hat sie noch keinen Cent gesehen, genauso wenig vom vereinbarten Deponat. Stattdessen laufen die Kosten, vor allem für den Anwalt, den sie beauftragt hat. „Zeitweise ging es mir dreckig, ich konnte nicht mehr schlafen“, sagt die 64-Jährige. Sie nimmt das Verhalten der Mieterin als Kriegserklärung. Und leidet darunter, wie wenig sie dem entgegensetzen kann.

Angaben der Mieterin entpuppen sich als falsch

Alles scheint bestens, als die Mieterin sich Anfang Juni vorstellt. Sie bringt zur Hausbesichtigung einen ihrer Söhne mit und fährt mit einem nagelneuen Range Rover vor. Eine Frau, die was auf sich hält, dabei aber ruhig und bescheiden bleibt, jedenfalls wirkt es so. In der Mieterselbstauskunft, die sie auf Bitten der Vermieterin ausfüllt, gibt die Frau als Beruf SAP-Managerin an. Angestellt ist sie demnach bei einer Firma in Oldenburg. Ihr monatliches Nettoeinkommen: 2884,29 Euro.

Diese Angaben werden in der Folgezeit mehr und mehr zerbröseln, sogar das Geburtsdatum der Frau entpuppt sich als falsch. Die Firma in Oldenburg gibt es nicht mehr, wie sich herausstellt. Beim Nachfolgeunternehmen ist die Frau nicht bekannt. Klar wird das alles erst, als es schon zu spät ist.

Die Vermieterin macht einen Fehler: „Ich war so dämlich, ihr den Hausschlüssel zu geben.“ Zu einem Zeitpunkt, als die erste Miete und das Deponat nach Vertragsbeginn bereits einige Tage fällig sind. Die Mieterin will es vergessen haben und verspricht, das Geld noch im selben Monat zu überweisen und einen Dauerauftrag einzurichten. Sie kommt damit durch.

Vorheriger Vermieter ebenfalls betrogen

Fast zwei Wochen vergehen, ohne dass die Frau ihre Ankündigung wahr macht. Die Vermieterin ist mehr und mehr beunruhigt: Auf wen hat sie sich da eingelassen? Was ist überhaupt los? Und warum zieht die Frau nicht ein? Die Vermieterin fängt an nachzuforschen.

Anruf beim vorherigen Vermieter, dessen Namen die Frau im Auskunftsbogen angegeben hat. Der Mann gibt an, dass die Mieterin zwar nicht immer pünktlich gezahlt habe, am Ende sei aber alles beglichen worden. Zu der Zeit wohnt die Frau noch in seinem Haus, obwohl sie wechseln könnte. Die Schlüssel für das andere Haus hat sie ja.

Der Mann lügt, was er später auch zugibt. Er ist einfach froh über die Aussicht gewesen, die Frau loszuwerden. Besser sie wohnt woanders und zahlt keine Miete, als bei mir, hat er sich gedacht. Das Haus, das der Mann ihr überlassen hatte, existiert nicht mehr. Es war nach anderthalb Jahren unbewohnbar geworden, wohl auch, weil die Nomadin dort alles verkommen ließ. Der Vermieter hat es abreißen lassen.

Juristisch keine Handhabe

„Mir wurde immer mulmiger“, sagt Helga Müller, die eine Chronologie über die Ereignisse angefertigt hat und alles, was sie erzählt, belegen kann. Als Müller der Mieterin schließlich fristlos kündigt, ist die Frau immer noch nicht eingezogen. Sie tut das erst, als es in dem anderen Haus ungemütlich wird, großer Druck, wie auch immer. „Mit welchen Methoden haben Sie sie rausbekommen?“, fragt Müller den vorherigen Vermieter. „Das wollen Sie nicht wissen“, antwortet der Mann. Später findet er in dem Müll, den die Mieterin zurückgelassen hat, elf Strafbefehle, die gegen sie gerichtet sind.

Fünf Wochen nach Vertragsbeginn, der auf den 1. August datiert ist, hat die Nomadin mit ihren beiden Kindern das schöne Reihenendhaus bezogen. Die Vermieterin ärgert sich heute schwarz darüber: „Hinterher ist man ja immer klüger, aber ich hätte das Schloss auswechseln sollen, als klar war, dass sie nicht zahlt und mich mehrfach angelogen hat.“ Rein rechtlich hätte sie dafür allerdings keine Handhabe gehabt, das Haus ist in Besitz der Mieterin. Solange die Gerichte nicht anders entscheiden, kann sie drin bleiben.

An dem Morgen, als die Vermieterin trotz dieser Rechtslage mit ihren vielen Helfern in das Haus eindringt, um es auszuräumen, endet die Aktion mit einer demütigenden Niederlage. Die Mieterin taucht auf, sieht, was geschieht und tut etwas, womit niemand der Beteiligten gerechnet hat: Sie ruft die Polizei. Die Besetzerin ist eben auch Besitzerin und handelt danach.

Zu wenig Unterstützung durch öffentliche Stellen

„Wir hatten gehofft, dass Sie klein beigibt“, sagt Helga Müller. Doch die Mieterin kennt ihre Rechte offenbar ganz genau. Sie hat Routine in diesen Dingen. Müller findet bei ihren Recherchen nach und nach heraus, dass ihr Haus in fünf Jahren bereits die sechste Adresse der Mietnomadin ist. Überall hat sie offene Rechnungen und Schäden hinterlassen. Doch das spielt keine Rolle, als an dem Morgen die Frau auftaucht und partout nicht weichen will. Die Polizei pocht auf Übergabe des Hauses an die rechtmäßige Bewohnerin. „Damit hatte ich verloren“, sagt die Vermieterin.

Sie zeigt die Frau wegen Betrugs an, spricht mit den Behörden und fragt viele Experten, was man in so einem Fall sonst noch tun könnte. Es gibt immerhin mittlerweile einen Gerichtstermin, allerdings erst im Januar. Möglicherweise wird der Mieterin das Wasser abgestellt, weil sie die Rechnungen nicht bezahlt. Das ist der Druck, der jetzt aufgebaut wird.

„Die Erfahrung anderer mit dieser Mietnomadin der besonderen Art zeigt, dass sie irgendwann weiterzieht“, sagt Helga Müller. Dann wäre sie ein Problem los, das andere mit der Frau noch vor sich haben könnten. Egal ist der Vermieterin das nicht: „Ich würde gerne andere Menschen davor warnen, in eine Situation zu geraten, die einen in so vielerlei Hinsicht an der Unterstützung durch öffentliche Stellen und Rechtssysteme zweifeln lässt.“