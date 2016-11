(dpa)

Mit 41 Gramm Kokain im Schritt ist ein 42-jähriger Fluggast in einer Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Bremen "aufgeflogen".

In Frischhaltefolie verpackt, hatte er das sechs Zentimeter durchmessende Beutelchen trickreich unter seinen Genitalien verborgen. Allerdings - und das ist bekannt - regt Aluminiumfolie Metalldetektoren zum Piepen an: Zusätzlich zur Plastikfolie hatte er das Kokain in Metallfolie gewickelt.

Als der Mann in einer separaten Kabine die Hosen herunter lassen musste, beschlagnahmten Bundespolizisten den Beutel. Angeblich sei das weiße Pulver zum Eigenbedarf bestimmt. Der Bremer durfte den Flughafen wieder verlassen, es lege kein Grund vor, ihn festzunehmen, sagt die Polizei. Sein Flieger nach London war allerdings ohne ihn gestartet. (wk)