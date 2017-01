Gewerkschaftsmitglieder demonstrieren vorm Amtssitz von Karoline Linnert. (Christina Kuhaupt)

Die Forderungen sind deutlich: Sie wollen mehr Wertschätzung, bessere Arbeitsbedingungen und vor allem mehr Geld. Die Gewerkschaften Verdi und GEW (Erziehung und Wissenschaft) in Bremen hatten zu Warnstreiks aufgerufen; rund 500 Beschäftigte demonstrierten am Mittwoch vor dem Sitz von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne).

Unter ihnen Erzieherinnen, Angestellte des Justizvollzugs und Beschäftigte des Amts für soziale Dienste, die nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt werden. Insgesamt sind nach Aussage von Verdi rund 9000 Beschäftigte in Bremen direkt von den Tarifverhandlungen betroffen.

„Wir brauchen mehr Steuer- und mehr Lohngerechtigkeit. Wir brauchen vor allem aber auch attraktive Arbeitsbedingungen, damit sich mehr Menschen für einen Beruf im Bildungsbereich entscheiden“, sagte Christian Gloede, Landesvorstandssprecher der GEW. Und Kornelia Knieper von Verdi ergänzte: „Es fehlt an Fachkräften.“

Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr

Zum Beispiel hätten die freien Träger wegen der aktuellen Gehaltsstrukturen massive Probleme, Fachkräfte für Kitas zu finden. Und auch im Straßenbau fehle es an Fachkräften. Die Warnstreikenden trafen sich vor dem Sitz der Finanzsenatorin, weil sie bei den laufenden bundesweiten Tarifverhandlungen Bremen als Arbeitgeber vertritt.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld. So sollen etwa die Lohnunterschiede zwischen Niedersachsen und Bremen angeglichen werden. Wer als persönlicher Assistent an einer Schule in Niedersachsen arbeite, verdiene rund 500 Euro monatlich mehr als sein Bremer Kollege, sagte Knieper.

Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Entgeltgruppen, in die Beschäftigte eingeteilt werden, und die unterschiedlichen Tarifverträge; für manche gilt der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD), für manche der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TVL). „Diese Differenz muss aufgeholt werden.“

"Ich erwarte, dass die Politiker unsere Sorgen und Nöte erkennen."

Im Haushalt ist nach Auskunft einer Behördensprecherin eine Steigerungsrate bei den Gehältern von 1,5 Prozent eingeplant. Ergeben die Tarifverhandlungen ein größeres Plus für die Beschäftigten, müsse an anderer Stelle gespart werden. Wenn die Gewerkschaften ihre Forderung von sechs Prozent durchsetzen, kostet Bremen das ihrer Aussage nach 25 Millionen Euro. Und wenn das Ergebnis auf Beamte und Pensionäre ausgeweitet wird, kämen noch einmal 68 Millionen Euro hinzu.

„Ich streike heute, weil ich mehr Wertschätzung für meinen Beruf will. Und mehr Geld“, sagte eine Demonstrantin, die beim Martinsclub als Erzieherin arbeitet. Ein Angestellter im Justizvollzugsdienst ist mit zwölf Kollegen zur Kundgebung gekommen. „Ich erwarte, dass die Politiker unsere Sorgen und Nöte erkennen“, sagte er. „Da geht es um soziale Gerechtigkeit.“

„Bei dem desolaten Zustand, in dem sich der Öffentliche Dienst befindet, ist es Zynismus, dass nicht an den wesentlichen Stellen investiert wird“, sagte Gloede. Dabei gebe es genug Geld, es müsse nur gerechter verteilt werden. Weitere Forderungen sind: Auszubildende sollen 90 Euro mehr im Monat erhalten und nach erfolgreicher Ausbildung übernommen werden.

Übertragung auf Beamte

Es sollen weniger Beschäftigte befristet eingestellt werden, das ist vor allem an der Universität ein großes Thema. Und die Ergebnisse der Tarifverhandlungen sollen auf die Beamten übertragen werden. Denn die dürfen nicht streiken, um Lohnerhöhungen zu fordern. Von einem guten Verhandlungsergebnis würden etwa 1000 weitere Angestellte profitieren, sagte Knieper.

Etwa die Erzieherinnen bei freien Trägern, deren Gehälter sich am Tarifvertrag der Länder orientieren. Auch Bremens Polizisten dürfen nicht streiken. Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, unterstützt aber die Forderungen von Verdi und GEW. „Die Politik muss wertschätzen, was Polizeibeamte geleistet haben“, sagte er.

Polizisten hätten geholfen, die Flüchtlingssituation zu bewältigen und sichergestellt, dass es in Bremen keine „verheerenden Übergriffe“ auf Geflüchtete gegeben habe. Bei der Beamtenbesoldung hinke Bremen hinterher, nur Berlin bezahle noch schlechter, sagte Christian Gloede.

Ohne Ergebnis

„In Bremer Schulen unterrichten Hunderte ohne Abschluss.“ Viele Absolventen suchten sich einen Job in Niedersachsen, denn: „In Bremen arbeiten Lehrer mehr für weniger Geld.“ Um junge Lehrer in Bremen zu halten, sei es wichtig, die Ergebnisse der Tarifverhandlungen auf die Beamten zu übertragen.

Die Auftaktrunde der Tarifverhandlungen am 18. Januar in Potsdam für eine Million Beschäftigte im Öffentlichen Dienst in Deutschland war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Am 30. und 31. Januar wird weiter verhandelt, eine dritte Runde ist für den 17. und 18. Februar geplant.