Fraktionschefin Kristina Vogt, hier mit Landessprecher Felix Pithan, erntete mit ihrem Vorstoß für eine rot-rote Koalition Kritik. (Karsten Klama)

Wenn eine kleine Oppositionspartei wie die Linke allmählich größer wird und gleichzeitig die rot-grüne Landesregierung nur noch mit einer dünnen Mehrheit regiert, muss sich die Linke irgendwann Gedanken darüber machen, ob sie auch zum Mitregieren bereit ist oder lieber Widerpart bleiben will. Doch mit dem Nachdenken über das Regieren tut sich gerade die Linke nicht leicht. "Wenn Rot-Grün am Ende ist, dann sollte klar sein, dass die Linke nicht als Lückenbüßer dienen darf", betonte Felix Pithan vom Landesvorstand der Linken am Sonnabend beim Parteitag im Helene-Kaisen-Haus in Gröpelingen.

"Wir stehen nicht bereit für eine Miserenverwaltung mit kleinen Veränderungen", betonte auch der Bürgerschaftsabgeordnete Nelson Janßen. Die Linke will eintreten für einen sozialen Politikwechsel, gegen Hartz IV, für mehr Personal in Schulen, Verwaltung und Polizei und für einen Kita-Ausbau. Für diese Ziele eines Leitantrags des Landesvorstands stimmten die 70 Delegierten aus Kreisverbänden und Jugendorganisation der Partei.

Dem ging eine lebhafte Debatte voraus, die darum kreiste, wie die Linken es mit dem Regieren halten wollen. Aktueller Anlass für die teils aufgeregte Diskussion war ein offensiver Vorstoß der Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt. Sie hatte zuvor öffentlich dafür plädiert, eine mögliche rot-rote Regierung mit der SPD in Betracht zu ziehen – falls diese sich erneuern und auf eine sozialere Politik setzen sollte. Vogt forderte ihre Partei auch auf, ein Regierungsprogramm zu formulieren.

Vogt erntet für ihren Vorstoß auch deutliche Kritik

Die Fraktionschefin betonte nun, ihr Vorstoß habe auch dazu gedient, für Aufruhr bei den anderen Parteien zu sorgen. "Die CDU wurde nervös, die Grünen wurden nervös und schärften ihr Profil, und die SPD muss sich entscheiden", so Vogt. Vor allem aber wolle sie, dass ihre Partei vorbereitet sei, wenn die Frage einer Regierungsbeteiligung akut werde. "Wir gehen nicht morgen mit der SPD ins Bett, aber wenn wir uns dafür entscheiden, in revolutionärer Schönheit zu sterben, dann brauchen wir nicht mehr zu sagen, wir wollen Bremen und Bremerhaven verändern."

Vogt erntete für ihren Vorstoß beim Parteitag aber auch deutliche Kritik. Ihr Vorpreschen wurde zum Beispiel von der Bürgerschaftsabgeordneten Claudia Bernhard gerügt. Diese betonte, die Fraktion solle auch in Zukunft "der parlamentarische Arm der Partei" sein – und nicht umgekehrt. Weder bei SPD noch bei Grünen könne sie derzeit eine soziale Politik erkennen, so Bernhard. Und mit der Schuldenbremse seien die Ziele der Linken nicht umsetzbar. "Die Ansage, wir kuscheln nicht mit Rot und Grün, gilt bitte auch in Zukunft", sagte Bernhard. Gleichzeitig lehnte sie eine Regierungsbeteiligung nicht kategorisch ab.

Weiter mit seiner Kritik an Vogts "öffentlichem Alleingang" und an Regierungsbeteiligungen ging Sebastian Rave vom Landesvorstand. Er befürchtet, die Linke würde als kleiner Koalitionspartner in einem Bündnis mit der SPD untergehen. Er plädierte gemeinsam mit Delegierten vom linken Weserufer dafür, Koalitionen "mit den Kürzungsparteien SPD und Grüne" generell auszuschließen. Bei der Debatte stimmten ihm viele Delegierte zu, am Ende wurde sein Antrag aber mehrheitlich abgelehnt.

Linke blicken mit Sorge auf die Erfolge der AfD

Deutlich wurde beim Parteitag der Linken: In den Kreisverbänden und der Parteibasis gibt es gegenüber Koalitionen mit SPD und Grünen bei vielen deutliche Skepsis. In der Bürgerschaftsfraktion sind aber inzwischen einige der Auffassung, dass Mitregiereneine Option ist, und dass man als Teil einer Koalition mehr erreichen könnte als in der Opposition. Finanzpolitiker Klaus-Rainer Rupp sagte, es gebe ab 2020 vermutlich mehr finanzielle Spielräume für Bremen. "Ohne die Linke in der Regierung werden diese Mittel nicht für mehr Lehrer, Polizisten, Kita-Plätze und Wohnungen eingesetzt", betonte er.

Gleichzeitig blickt die Linke mit Sorge auf die Erfolge der AfD. "Die AfD schwingt sich gerade dazu auf, die Partei der Arbeiter zu werden", sagte Pithan. "Das dürfen wir nicht zulassen." Die Linke habe zuletzt unter linksalternativen Akademikern Wähler gewonnen, müsse nun aber auch aufpassen, dass sie in benachteiligten Vierteln nicht Wähler verliere.

Um gerade Menschen dort zu gewinnen, forderte Peter Erlanson, die Linke müsse sich mit einer "militanten Quartierspolitik" stärker in den Stadtteilen verankern, dort als Teil von Bürgerbewegungen präsent sein und Demonstrationen und Besetzungen organisieren. "Wir brauchen die Abgehängten, und diejenigen von ihnen, die uns gewählt haben, fragen sich, weshalb sich ihre Situation nicht verbessert."