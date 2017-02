Andrang bei Anja Schulz und Heike Schulenberg. (Frank Thomas Koch)

Die beiden haben Erfahrung, das merkt man sofort. Ausgerüstet mit einer schwarzen Tasche auf Rollen betreten Mutter und Tochter um kurz nach 11 Uhr die Messehalle. „Wir treffen uns in einer Stunde wieder hier“, sagt die Tochter zu ihrer Mutter, und los geht‘s. Sie sind zum dritten Mal hier, die Männer haben sie zu Hause gelassen, die erste Stunde zieht jede für sich von Kleiderstange zu Kleiderstange, von T-Shirt-Stapel zu Jeanshaufen, auf der Jagd nach Schnäppchen. Ab 12 Uhr schauen sie dann zusammen, so machen sie das immer.

Es ist Sonntagvormittag, 11 Uhr, und vor der Halle fünf der Messe Bremen hat sich eine lange Schlange gebildet. Frauen, alt und jung, alleine oder mit Freundinnen und Familie, vereinzelt ein paar Männer, lassen sich vom Nieselregen nicht abschrecken, haben ihr Ziel fest im Blick: die „Woman“. Das Prinzip des Modeflohmarkts ist einfach, rund 500 Frauen verkaufen an 300 Tischen ihre Klamotten, rund 2500 Frauen kommen und kaufen, der Eintritt kostet drei Euro. Und das Prinzip funktioniert: Der Flohmarkt findet dieses Mal zum 37. Mal statt.

Die Frauen betreten die Halle fünf der Messe Bremen mit einem beseelten Lächeln, schon an der ersten Kleiderstange, die sie sehen, hängt ein Schild: „50 Prozent vom Originalpreis“, die 50 ist rot gedruckt. Eine junge Frau bewegt sich im lockeren Laufschritt und ruft ihrer Freundin zu: „Lass uns hinten rechts anfangen!“ Weiße achteckige Zelte stehen in regelmäßigen Abständen in der Halle, die Umkleidekabinen. Viele junge Frauen ziehen sich aber direkt am Stand um, das spart Zeit, und schnell muss es hier gehen, sonst sind die besten Sachen schon weg. Ein Gemurmel liegt über der Messehalle, Frauen feilschen mit viel Spaß um Preise und ziehen Rollkoffer mit ihrer Beute hinter sich her.

Das Problem mit dem Kleiderschrank

Claudia Siegel hatte 2004 die Idee zu diesem Flohmarkt von Frauen für Frauen. Sie liebt Mode und sie sagt: „Wenn ich etwas weiß, dann, wie Frauen ticken.“ Und es sei eben einfach so: Auch Frauen mit einem vollen Kleiderschrank hätten immer wieder das Gefühl, nichts zum Anziehen zu haben. Sie hat in den vergangenen Jahren einen Wandel beobachtet: Früher seien Frauen stolz darauf gewesen, sich teure Dinge zu leisten, eine exklusive Handtasche zum Beispiel. „Mittlerweile ist es cool, wenn man ein Schnäppchen macht und was Hochwertiges für weniger Geld bekommen hat.“

Ursula Hersel ist eine erfahrene Verkäuferin, sie kommt schon seit sechs Jahren zum Modeflohmarkt, mit dabei hat sie eigene Sachen, die sie nicht mehr trägt, aber auch die von Freundinnen oder der Schwiegertochter. Sie berät eine ältere Dame, die eine hellblaue Bluse mit Rüschen angezogen hat und unschlüssig vor dem Spiegel steht, an den Ärmeln zupft. „Hier zu verkaufen lohnt sich, und es macht Spaß“, sagt sie. Ursula Hersel verkauft viele Schuhe – sie selbst trägt hochhackige – und schicke Handtaschen. Sie mag die Sachen, die sie anbietet. Ihr geht es nicht darum, an diesem Tag alles zu verkaufen. „Da nehme ich die Sachen lieber wieder mit, als sie für zwei Euro wegzugeben.“

Was der Kleiderschrank hergibt: Auf der "Woman" verkaufen Frauen an Frauen das, was sie nicht mehr tragen wollen. (Frank Thomas Koch)

Bei Heike Schulenberg und Anja Schulz ist der Andrang groß, die beiden teilen sich einen Verkaufstisch, sie sind schon ein paar Mal hier gewesen, um zu verkaufen. „Das ist besser, als wenn der Kleiderschrank platzt“, sagt Heike Schulenberg und lacht. Sie erhofft sich heute einen Umsatz von 150 Euro, am schnellsten verkaufen sich Kleider und Jacken, wissen die beiden: Da ist man bei den Größen nicht so festgelegt wie zum Beispiel bei einer Jeans. Eine junge Frau hält eine Stiefelette aus grauem Leder mit Absatz in die Höhe: „Wie findest du den?“, fragt sie ihre Begleiterin. „Super“, sagt die. 30 Euro will Anja Schulz dafür, „den hab ich nur ein oder zwei Mal angehabt“. Die junge Frau zögert, das ist nicht wenig.

Ein paar Stände weiter schnallt sich eine Frau einen breiten braunen Ledergürtel um die Taille, sie hat ihn gerade gekauft, für zehn Euro. „Sieht super aus“, sagt die Verkäuferin und fügt bedauernd hinzu: „Ich bin leider zu klein für ihn, zu mir passt er nicht.“ Fünf Stunden haben die Frauen zum Wühlen und Stöbern, zum Anprobieren und Kaufen. Organisatorin Claudia Siegel hat schon ganz am Anfang ihre Runde auf dem Flohmarkt gedreht. Und sich eine Handtasche zurücklegen lassen.