Symbolfoto: Die Göttin Justitia ist das Symbol für Gerechtigkeit und Justiz. (dpa)

Vor dem Bremer Amtsgericht ist ein 28-Jähriger aus Celle am Montag wegen der öffentlichen Verwendung eines verbotenen Kennzeichens des Rockerclubs Mongols zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er trägt den verbotenen Slogan nicht auf seinem T-Shirt oder auf einer Kutte, sondern unter der Haut: Über den Hals hat sich der Mann den Code „1% MFFM“ tätowieren lassen.

Die Buchstaben MFFM sind eine Abkürzung für die Losung „Mongols forever, forever Mongols“. 1% steht für die sogenannten „Onepercenter“ (Einprozenter) – das eine Prozent aller Biker, die sich selbst als Gesetzlose bezeichnen. Im Gerichtssaal verdeckt der Angeklagte die in Bremen ­verbotene Tätowierung unter dem Kragen seines Pullovers.

Zuschauer bei anderen Verhandlungen

Nicht so im Jahr 2014, als er anlässlich der Verhandlungen gegen zwei führende ­Köpfe des damaligen Rockerclubs Mongols MC Bremen zwei Mal am Bremer Landgericht als Zuschauer in Erscheinung trat. Die Angeklagten hießen damals Ibrahim M. und Dirk R. und wurden wegen Drogenhandels zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Bereits im Mai 2011 hatte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Chapter MC Mongols Bremen verboten. Und damit auch gleich die Verwendung der Kennzeichen und Slogans, die für den Motorradclub stehen. Darunter auch die Abkürzungen MFFM und 1%. Dem vorausgegangen waren Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der Mongols und den rivalisierenden Hells Angels.

Urteil entspricht dem Antrag des Staatsanwalts

Er habe gewusst, dass das Zeigen der Mongols-Symbole in Bremen verboten sei, sagt der Angeklagte vor Gericht. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen ­Körperverletzung und Fahrens ohne ­Führerschein.

Die diensthabende Richterin verurteilte den geständigen Angeklagten zu 60 Tagessätzen à zehn Euro und folgte damit dem Antrag des Staatsanwalts. Davon werden dem Mongols-Anhänger allerdings 30 Tagessätze als bereits vollstreckt angerechnet – weil das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft verzögert wurde.