Gruppenfoto: Anhänger des Bremerhavener Clubs Bloody Warrior posieren in ihren Kutten an der Bremer Schlachte. (facebook)

Offiziell gibt es die verfeindeten Rocker-Gangs Mongols und Hells Angels in Bremen nicht mehr, doch im Verborgenen kämpfen Anhänger beider Clubs weiter um die Vorherrschaft in der Hansestadt. Mit Bloody Warrior sorgt nun ein Bremerhavener Unterstützerclub der Mongols für Aufsehen: Anfang Oktober liefen Anhänger von Bloody Warrior in ihren Kutten an der Bremer Schlachte auf und dokumentierten ihren „Kleinen Spaziergang“ bei Facebook.

„Wir sehen, wie Bloody Warrior und die Mongols die Hells Angels verstärkt provozieren“, sagt Andree Lehmann, Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität bei der Polizei Bremen. Mit dem Gruppenfoto hätten die Rocker Stärke gezeigt und territoriale Ansprüche angemeldet, sagt Lehmann. „Die Gegenseite kann das als eine Art Kriegserklärung auffassen.“

Die Rockergruppen Mongols und Hells Angels buhlen seit Jahren um die Vorherrschaft in Bremen. Die Stadt ist für sie ein lukrativer Markt: Legal verdienen die Rocker ihr Geld etwa im Sicherheitsgewerbe, mit Sport- oder Tattoostudios. Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden zeigen aber auch, dass die Bikergangs bundesweit in Zuhälterei, Drogengeschäfte und Menschenhandel verwickelt sind.

"Unser Kampf, unser Sieg, euer Untergang."

Bei Facebook sticheln die Anhänger von Bloody Warrior weiter: Auf einem Bild posieren sie mit geballten Fäusten, auf einem anderen mit ausgestreckten Mittelfingern. „Unser Kampf, unser Sieg, euer Untergang“, steht über einem anderen Gruppenfoto, das offenbar ebenfalls an die Hells Angels adressiert ist.

Die Bremerhavener scheinen in der Rocker-Szene gut vernetzt zu sein: Im Mai trafen sich die Bloody Warriors mit Anhängern des vor einiger Zeit gegründeten Bremer Mongols-Chapters Forbidden City und Mitgliedern anderer Ortsvereine aus Celle, Dänemark und der Schweiz in einem Lilienthaler Festsaal.

Auch mit Unterstützern der Motorradgang Bandidos pflegen sie eine Freundschaft: Fotos, die dem WESER-KURIER vorliegen, zeigen Anhänger des Supporterclubs Conquistadores MC Bremerhaven Northcoast bei der Einweihungsfeier des Bloody-Warrior-Vereinslokals im vergangenen Juli.

Bremer Sicherheitsbehörden befürchten Gewalt

Ende September hatte das amerikanische Hauptquartier der Mongols alle europäischen Chapter zunächst verboten und die Ortsvereine in Deutschland, Belgien, England, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz von der offiziellen Mongols-Homepage gestrichen. Mittlerweile wird das Bremer Chapter Forbidden City dort wieder gelistet.

Die Bremer Sicherheitsbehörden fürchten, dass die Provokationen erneut in Gewalt ausarten könnten. 2011 hatte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Bremer Ortsgruppe Mongols MC Bremen verboten. Dem vorausgegangen waren handfeste Auseinandersetzungen mit Mitgliedern der Hells Angels.

Seit dem Sommer renovieren Mitglieder des Hells-Angels-Charter MC Westside aus Delmenhorst eine Gaststätte in Bremen-Walle. Im Falle eines neuen Rockerkriegs könnten sie sich ebenfalls auf die Hilfe ihrer Unterstützer verlassen: Neben dem Bremer Ortsverein der Red Devils steht ihnen auch der MC Legion Bremen nahe.