Symbolbild. (fr)

Ein 58 Jahre alter Bremer aus Horn saß am Sonnabend morgens am Frühstückstisch, als er Lärm aus seiner Garage an der Heinrich-Gefken-Straße hörte. Er sah nach und erwischte einen jungen Mann dabei, wie dieser sein Motorrad stehlen wollte. Dieses war bei dem Diebstahlsversuch umgefallen.

Zur Rede gestellt, ging der "vermeintliche Dieb sofort mit erhobenen Fäusten auf den Mann los", wie die Polizei berichtet. Bei der folgenden Rangelei konnte der Horner den Dieb zwar zu Boden ringen, der 18-Jährige biss ihm dabei aber in den Unterarm.

Dennoch gelang es dem Motorradbesitzer, "den Beißer bis zum Eintreffen der Polizei am Boden zu fixieren", so die Polizei weiter. Ein Nachbar hatte diese zwischenzeitlich gerufen.

Die Bisswunde des Opfers musste im Krankenhaus behandelt werden.

"Seine Beißqualitäten stellte der alkoholisierte Festgenommene anschließend noch einmal an der Wache zur Schau. Bei einem Atemalkoholtest zerbiss er das Pusteröhrchen. Damit konnte er allerdings eine folgende Blutentnahme auch nicht verhindern", so die Polizei. (wk)