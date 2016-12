Vor dem Landgericht hat der Prozes gegen einen 24-jährigen Motorradfahrer begonnen, der mit 170 km/h durch Bremen gerast war und einem Fußgänger getötet haben soll. (Katharina Elsner)

Die Verhandlung hat mit der Verlesung der Anklageschrift durch den Staatsanwalt sowie einem ausführlich begründeten Besetzungseinwands der Verteidigung begonnen.

Fragen beantworten will der Angeklagte erst an den nächsten Verhandlungstagen, aber den zentralen Satz sagte er bereits am Montag beim Prozessauftakt: „Ich will mich meiner Verantwortung stellen.“

Auch sein Verteidiger stellte klar, dass es in diesem Verfahren nicht darum ginge, die Taten seines Mandanten wegzudiskutieren, sondern darum, sie richtig einzuordnen. Zentrale Frage dabei werde sein, ob der Angeklagte, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, tatsächlich billigend den Tod eines Menschen in Kauf genommen habe.

Unter großem Medieninteresse hat am Montagmorgen der Prozess gegen den 24-jährigen Motorradfahrer begonnen.

Ihm wird vorgeworfen, am Abend des 17. Juni mit seinem Motorrad in Walle einen 75-Jährigen totgefahren zu haben, der in einem Baustellenbereich die Straße überqueren wollte.