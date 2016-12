Vor dem Landgericht hat der Prozes gegen einen 24-jährigen Motorradfahrer begonnen, der mit 170 km/h durch Bremen gerast war und einem Fußgänger getötet haben soll. (Katharina Elsner)

Die Verhandlung hat mit der Verlesung der Anklageschrift durch den Staatsanwalt sowie einem ausführlich begründeten Besetzungseinwands der Verteidigung begonnen.

Zugleich kündigte der Anwalt aber auch eine persönliche Erklärung des Angeklagten an. Dieser habe den Wunsch und das Bedürfnis, sich noch heute zu äußern. Außerdem werde er in den kommenden Prozesstagen ausführlich auf weitergehende Fragen antworten.

Mehr zum Thema Prozess gegen Motorradraser hat begonnen Am Montagmorgen hat vor dem Landgericht der Prozess gegen einen 24-jährigen Motorradfahrer ... mehr »

Dem Motorradfahrer wird vorgeworfen, am Abend des 17. Juni mit seinem Motorrad in Walle einen 75-Jährigen totgefahren zu haben, der in einem Baustellenbereich die Straße überqueren wollte.