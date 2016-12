Was soll ein Müllmann künftig verdienen? Die Antwort auf diese Frage hat Auswirkungen auf die Gebühren. (Frank Thomas Koch)

Bis zu anderthalb Jahre Vorbereitungszeit bleiben also noch. Klingt üppig, doch der Schein trügt. Politik und Verwaltung müssen in der verbleibenden Spanne noch jede Menge Entscheidungen fällen und juristische Klippen umschiffen. Einer der wichtigsten Beschlüsse ist schon in Kürze zu fassen. Dabei geht es indirekt um die Frage, wie viel jeder Bremer Haushalt künftig für die Müllabfuhr bezahlen muss.

Handlungsbedarf besteht, weil die Verträge mit der Nehlsen-Tochter Entsorgung Nord (Eno) 2018 auslaufen. Die rot-grüne Bürgerschaftsmehrheit hatte sich schon vor längerer Zeit dagegen ausgesprochen, die Entsorgungsleistungen einfach an private Anbieter neu auszuschreiben. Stattdessen wird eine teilweise Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft angestrebt.

Die dafür notwendige Struktur sieht so aus: Bremen gründet eine sogenannte Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), eine staatsnahe Unternehmensform also, unter deren Dach zwei mehrheitlich private Gesellschaften – Müllabfuhr und Straßenreinigung/Winterdienst – betrieben werden.

Gehaltsgefälle ist groß

Wie teuer die Sache für die Bürger wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wie die Müllwerker in diesen neuen operativen Gesellschaften bezahlt werden sollen. Zurzeit gibt es bei den Männern, die im Stadtgebiet die Tonnen leeren, ein sehr großes Gehaltsgefälle. Als Bremen 1998 die Müllabfuhr privatisierte, wurde für die zur Eno wechselnden Beschäftigten der Stadtreinigung ein finanzieller Bestandsschutz vereinbart. Grundlage ist der damals gültige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die Eno beschäftigt zurzeit noch etwa 300 Müllwerker, die diesen – im Branchenvergleich deutlich überdurchschnittlichen – Lohn erhalten. Andere sind inzwischen in Rente gegangen oder aus sonstigen Gründen ausgeschieden. Die Eno-Konzernmutter Nehlsen setzt deswegen inzwischen weitere circa 150 Mann ein, um den Job zu schaffen. Diese Müllwerker haben erheblich weniger im Portemonnaie. Sie bekommen nicht einmal den im privaten Entsorgungsgewerbe üblichen Branchentarif BDE, sondern etwa zehn Prozent weniger. Die Gehaltsdifferenz zwischen Alt- und Neubeschäftigten liegt bei rund einem Drittel.

Lohnfrage muss geklärt werden

Der Zeitplan für die Neuaufstellung der Müllabfuhr sieht vor, dass im Januar geklärt werden muss, wie viel die Beschäftigten der beiden neuen Entsorgungsgesellschaften ab dem 1. Juli 2018 verdienen sollen. Während für die besagten 300 Eno-Mitarbeiter, die dorthin wechseln werden, weiterhin der Bestandsschutz gelten wird, stehen für Neubeschäftigte dem Vernehmen nach zwei Gehaltsmodelle zur Debatte: der Branchentarif BDE und ein neu gefasster TVöD.

Dessen Lohngefüge wurde zwischenzeitlich spürbar abgesenkt, liegt aber immer noch 10 bis 20 Prozent über BDE-Niveau. Falls sich die Politik für diesen sogenannten „TVöD neu“ entscheidet, würde das einen Drei-Personen-Haushalt im Jahr mit circa zehn Euro zusätzlich belasten. Das hat Umweltstaatsrat Ronny Meyer nach Angaben von Teilnehmern Mitte Dezember einem Kreis von Fachpolitikern des rot-grünen Bündnisses vorgerechnet. Eine offizielle Bestätigung war hierfür nicht zu erhalten. „Wir haben die Lohnfrage in den vergangenen Monaten stets ausgeklammert, jetzt müssen wir Farbe bekennen“, sagte ein Teilnehmer der Runde.

Eile ist geboten, weil im Februar die europaweite Ausschreibung der privaten Mehrheitsbeteiligungen an den Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgesellschaften an den Start gehen soll. In die entsprechenden Unterlagen gehören auch Angaben zu den politisch gewünschten Tarifbindungen. Um eine Größenordnung zu vermitteln: Das Arbeitgeberbrutto (also die Personalkosten inklusive der Sozialversicherungsbeiträge des Unternehmens) liegt für einen Müllwagenfahrer derzeit bei gut 55.000 Euro jährlich im „TVöD alt“. Im „TVöD neu“ würde er sich zwischen 41.000 und 48.000 Euro bewegen und im BDE-Tarif rund 38.000 Euro betragen.

SPD steckt in Zwickmühle

In der Zwickmühle steckt bei der Gehaltsfrage vor allem die SPD. Einerseits hat sie sich zum Ziel stabiler Abfallgebühren bekannt. „Das darf für die Bürgerinnen und Bürger nicht teurer werden“, hatte Bürgermeister Carsten Sieling im August erklärt. Andererseits gilt für die Sozialdemokraten: Wenn die Müllabfuhr schon rekommunalisiert wird, müssen die Beschäftigten auch anständig bezahlt werden.

In der Partei gibt es deshalb deutliche Sympathien für den „TVöD neu“. Nach Darstellung von Verhandlungsführer Arno Gottschalk ist bei den Sozialdemokraten eine Entscheidung aber „noch nicht gefallen“. Und bei den Grünen? Die Müllwerker gehören eher nicht zu ihrer Stammwählerschaft. Entsprechend schwach ist die Neigung, sich für eine Bezahlung oberhalb des BDE-Tarifs ins Zeug zu legen.

Sollte im Januar die Lohnfrage entschieden sein, warten allerdings noch genügend andere offene Fragen auf die Akteure. Völlig unklar ist zum Beispiel nach wie vor, wie die AöR an die Grundstücke kommt, die Nehlsen und Eno derzeit für den Müllumschlag nutzen. Bei der Privatisierung der Müllabfuhr hatte die Stadt 1998 in den Verträgen keinerlei Rückkaufsrecht vereinbart. Sollte sich Nehlsen für 2018 bewerben, aber nicht zum Zuge kommen, könnte dieser offene Punkt noch erhebliche Probleme bereiten.