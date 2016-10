In der Fatih Moschee in Gröpelingen sind zum Beispiel gegen 12 Uhr Führungen geplant, um 13 Uhr das Mittagsgebet. (Frank Thomas Koch)

Es ist das 20. Mal, dass Moscheen deutschlandweit zu diesem Aktionstag einladen. Das Motto des diesjährigen Tages der offenen Moschee lautet "Hidschra – Migration als Herausforderung und Chance“.

Hidschra heißt die historische Auswanderung der Muslime aus ihrer Heimat Mekka und ist laut Vahit Bilmez, stellvertretender Vorsitzender des Regionalverbands Bremen, eines der bekanntesten Beispiele für Flucht. „Es ist unsere Aufgabe, flüchtende Menschen aufzunehmen und ihnen eine Lebensperspektive zu bieten", sagt Bilmez. Moscheegemeinden haben eine große Verantwortung, die am Tag der offenen Moschee aufgezeigt und besprochen werden soll. In den Gemeinden wird es jeweils eigene Veranstaltungen geben. In der Fatih Moschee in Gröpelingen sind zum Beispiel gegen 12 Uhr Führungen geplant, um 13 Uhr das Mittagsgebet.

Vor dem Hintergrund der Anschläge auf eine Moschee in Dresden appelliert der Vorsitzende der Bremer SPD-Fraktion, Björn Tschöpe, an die Menschen, das Gesprächsangebot der muslimischen Gemeinden zu nutzen. Sie böten allen Interessierten die Möglichkeit, mehr über den Islam zu erfahren und auch kritisch nachzufragen. Tschöpe: „Ich hoffe viele Menschen nutzen diese Gelegenheit – auch um darüber hinaus ein klares Zeichen zu setzen. Ob Christentum, Atheismus, Judentum, Buddhismus oder Islam: Wir stehen zur Religionsfreiheit in Bremen. Die Muslime, die hier leben, gehören zu uns – und sie gehören zu Deutschland.“