Der 43-jährige Mann soll sich im September an der Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährtin vergangen haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zielfahnder des Landeskriminalamts Bremen hatten den Mann daraufhin auf Sylt geortet.

Die von ihnen beauftragten Polizisten aus Niebüll stoppten am Mittwochnachmittag den Wagen des Mannes, als er vom Autozug aus Westerland herunterfuhr, so eine Polizeisprecherin. Er ließ sich widerstandslos mitnehmen und sitzt nun im Flensburger Gefängnis in Untersuchungshaft.

Seit wann er sich auf der Insel aufhielt und wie die Fahnder ihn dort fanden, war zunächst offen. Zuvor war der mutmaßliche Täter nach Angaben der Staatsanwaltschaft von seinem eigenen Arbeitgeber angezeigt worden.

Auf seinem Diensthandy hatte der Angestellte demnach ein kinderpornografisches Video gespeichert, das den Missbrauch des Mädchens zeigt. Dies sei der IT-Abteilung aufgefallen, als sie eine Sicherungskopie des Gerätes machen wollte. Der Mann wurde daraufhin per Haftbefehl gesucht. (dpa)