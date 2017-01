Der Angeklagte soll im Sommer 2016 auf den Ex seiner Lebensgefährtin geschossen haben. (Michael Galian)

Ein Mann schießt im Treppenhaus auf den Ex-Mann seiner Lebensgefährtin. Der wird zunächst von einem Streifschuss am Arm getroffen, flüchtet die Treppe hinunter, dann trifft ihn die nächste Kugel, verletzt ihn diesmal lebensgefährlich. Ein weiterer Schuss trifft als Querschläger eine Nachbarin, durchlägt ihre beiden Oberschenkel, die 21-Jährige sackt an die Wand gelehnt zusammen.

Es klingt wie ein blutiger Fernsehkrimi, ist aber Realität. Passiert am 21. Juli 2016 in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße in Utbremen. Am Dienstag hat vor dem Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen versuchten Totschlag vor, er selbst hat die Geschehnisse am ersten Prozesstag in einer Erklärung als Akt der Notwehr dargestellt, begangen aus Panik.