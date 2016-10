Senatorin Anja Stahmann, Frank Steinhardt, 2. Vorsitzende der SG Findorff und Bernd Zimehl, Vorstandsvorsitzender vom Kreissportbund Bremen-Stadt e.V. während der Wiedereröffnung. (FR)

Am frühen Morgen des 26. Oktober 2015 brannte es in der Sporthalle an der Nürnberger Straße. Am selben Tag wollte die Sozialbehörde die Halle besichtigen, um zu prüfen, ob dort Flüchtlinge untergebracht werden können.

Am Dienstag, ein knappes Jahr nach dem Brand konnte am Dienstag den ansässigen Vereinen zur Benutzung übergeben werden - nachdem rund 1,1 MIllionen Euro an Sanierungskosten in die Instandsetzung investiert worden waren. "Die Sperrung der Spielhalle war für die Findorffer Vereine und Schulen eine Katastrophe und zudem ärgerlich und unnötig", so Senatorin Stahmann. "Sie ist die einzige große Spielhalle in Findorff. Der Sportbetrieb ist mehr schlecht als recht in andere Hallen verlagert worden."

Ob der Verdacht, die Brandstiftung könnte einen fremdenfeindlichen Hintergrund gehabt haben, bestätigt werden kann, ist weiter unklar. Täter seien aber nachwievor nicht ermittelt worden, teilte die Behörde mit.

Damit ist der Brand in Findorff einer von dreien innerhalb eines Jahres, der zumindest im Zusammenhang mit der Unterkunft von Flüchtlingen steht. Im September 2015 hatten Unbekannte versucht, ein noch leeres Zelt anzuzünden. Im September dieses Jahres brannten Container in einer im Aufbau befindlichen Flüchtlingsunterkunft, nachdem Unbekannte Fenster zerstört hatten und Molotow-Cocktails ins Innere geworfen hatten.

In ganz Deutschland ist die Zahl der rechten Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte binnen eines Jahres um ein Fünftel gestiegen. Allein 2015 wurden in Deutschland an die 530 Übergriffe registriert, mehr als 120 davon waren Brandanschläge.

Nach dem Anschlag auf das Wohnheim in Huchting sagte Bürgerschaftspräsident Christian Weber in einer Sitzung: „Wir in Bremen und Bremerhaven werden nicht tatenlos zusehen und uns schon gar nicht daran gewöhnen, dass in Deutschland Flüchtlingsunterkünfte angegriffen werden. Sicherheit in einem Rechtsstaat ist unteilbar, sie gilt für die Einheimischen und Fremden gleichermaßen.“

Senatorin Anja Stahmann brachte ins Gespräch, auch leer stehende Unterkünfte bewachen zu lassen. Für Stahmann führe angesichts der Vorkommnisse kein Weg daran vorbei, „ein neues Kapitel in Sachen Gebäudesicherung“ aufzuschlagen.