Die Schlafzimmerwand wurde während der Abbrucharbeiten beschädigt. (Lisa Boekhoff)

Nach einem Vorfall am Montag vergangener Woche unterbrach die von ihm beauftragte Abrissfirma den Abtrag einer Mauer zunächst. Ein Bagger hatte das Nachbargebäude so massiv beschädigt, dass mehrere Backsteine in das Schlafzimmer der Anwohnerin Irmgard Damboldt gedrückt wurden. Die Anwohnerin musste in ein Hotel ziehen. (wk)