Gastronom Michael Solms zapft an einem der 40 Hähne in der neu eröffneten "Craft Bier Bar" das belgische Bier "La Trappe". (Christina Kuhaupt)

Hopfig, grasig, bitter oder doch lieber sehr fruchtig und mit einer leichten Note von Karamell? Gelbgold, orangefarben oder tiefschwarz? Wie sollte das Bier sein? Die Auswahl in der am Mittwochabend neu eröffneten „Craft Bier Bar“ am Wall 175 ist groß. An 40 aneinandergereihten Zapfhähnen finden die Gäste unterschiedlichste Fassbiere. Hinzu kommen zahlreiche Flaschenbiere aus der ganzen Welt. Den ersten Kunden fällt die Entscheidung nicht leicht, sie studieren lange die Karte oder die Namen der an die Wand geschriebenen Sorten. Neben den bekannten Stilen wie Pils- und Weizenbier bietet die neue Bar India Pale Ales, Gosen, Grut-, Adam-, Frucht- oder Lambic-Biere.

„Mit 40 Zapfhähnen gehören wir zu den Top fünf in Deutschland“, sagt Michael Solms, Gastronom und Organisator des Bremer Bierfestes. Er kenne nur in München und Berlin noch Bars, in denen es mehr Hähne gebe. Wie der Namen des Bier-Geschäfts verrät, wird der Begriff „Craft“ besonders groß geschrieben. Das heißt, es sollen nur Biere angeboten werden, die das Prädikat „handwerklich gebraut“ für sich beanspruchen können. Das sind per Definition vor allem Biere von kleinen, unabhängigen Brauereien. Hinzu kommt, dass die Brauer nach eigenen Interpretationen brauen und auch alte vergessene Bierstile wiederentdecken. Hinter Craftbieren stehe keine große Industrie mit Hochglanzwerbung und viel Marketing, erklärt Solms.

Als Grund, warum er in Bremen den etwa 150 Quadratmeter großen Laden eröffnet, nennt Solms den Erfolg des Bierfestes auf dem Hillmannplatz. Dort konnten die Besucher 2015 und 2016 rund 200 Biersorten probieren. „Die Bremer haben einen Bezug zum Thema Bier und probieren mit großem Interesse“, sagt Solms. Mit der Union Brauerei in Walle und deren Zweigstelle am Brommyplatz sowie im Viertel mit dem Pub „TwoBeers“ und dem Craftbier-Store „Brolters“ gibt es in Bremen weitere Angebote.

Mit Tino Schäfer wurde ein Brauer und Biersommelier als Barleiter eingestellt, der die Gäste zur breiten Bier-Palette beraten kann. Allein die Auswahl der Herkunftsländer des Gerstensaftes ist groß: Es gibt Biere aus den USA, Kanada, Großbritannien, Estland, Belgien und Dänemark sowie aus kleineren Brauereien der Umgebung. Der „Hopfenfänger“ der Bremer Braumanufaktur, die „Rote Hexe“ von Grebhan's Bier aus Horn oder das Kellerpils der Union-Brauerei dürfen im Angebot nicht fehlen.

Die Bar ist mit gebrauchten Möbeln eingerichtet, auf großen Stufen liegen Sitzsäcke, Kissen und Teppiche. Die Einrichtung ist aus Holz und Metall, dazwischen stehen Grubenlampen und Paletten. Acht Wochen Arbeit hat der Inhaber mit seinem Team in den Laden gesteckt. „Mit viel Liebe zum Detail und zum Bier“, sagt Solms. Geöffnet ist die Bar von Dienstag bis Sonnabend ab 17 Uhr.