Am 1. Januar hat die neu gegründete Regionale Eingreif- und Ermittlungsgruppe Straßendeal, kurz REEG, ihre Arbeit aufgenommen. Am Dienstag hätte die Einheit eine erste Razzia durchgeführt, sagte ein Polizeisprecher. Die im Kern sieben Beamte zählende Gruppe soll künftig gemeinsam mit Schutzpolizisten gegen Straßendealer vorgehen und deren Drogenverstecke aufspüren. Das Konzept besteht darin, gezielt sogenannte Top-Täter zu ermitteln, um so die Beweisbasis für Haftbefehle, Strafverfahren oder Aufenthaltsverbote zu legen.