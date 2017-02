Mit einem Surfbrett in die Handelskammer: Tessa Heyde und Jens Joost-Krüger (Volker Kölling / Coast Communication)

Am Sonnabend hat sich die Handelskammer in eine „Start Up“-Messe verwandelt: Acht junge Unternehmen stellen sich den Kollegen vor. Der Teil offizieller Reden ist kurz. Es bleibt viel Zeit für Gespräche und Geschäftsanbahnungen.

Wiebke Hamm hat als Vize-Präses der Handelskammer die Kreativen zu Beginn der Veranstaltung aufgerufen, ihre Gestaltungskraft auch als Gestaltungsauftrag zu sehen. Viel zu wenige Firmen hätten die Notwendigkeiten der Digitalisierung schon verstanden: „Wenn es geht, dann tragen Sie Ihre Ideen in die Welt. Das im Netzwerk zu tun, klappt besser, als wenn jede einzelne Person nur alleine vor sich hinarbeitet.“

Die Veranstaltung lebt das schon: Hinter „wel.come 2017“ stehen neben der Handelskammer als Veranstalter auch der Kommunikations Verband, der Marketing Club Bremen, der Klub Dialog, „bremen digitalmedia“ und die Kunstschule Wandsbeck aus Bremen.

200 Gäste schlendern durch die altehrwürdigen Räume voller neuer Ideen: „Budder bei die Fische – Der Ter Veen-Talk“ stellt ein eigenes TV-Talkshow-Format vor, „trusted blogs“ hat sich auf die Fahnen geschrieben, Internetblogs mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, „ClipVilla“ präsentiert sich als Experte für Online-Videos. Raumperle verspricht den Kunden, für jeden Anlass die richtige Örtlichkeit zu finden.

Jens Emigholz und Professor Roland W. Schulze haben trotz der Häppchen ihren eigenen Picknickkoffer mitgebracht. Und der ist auch schon der Kern ihrer Firmenidee für „Picknick Bremen“. Für das romantische Picknick zu Zweit im Park kann man sich für 35 Euro den Korb mieten und bekommt ihn für noch einmal 35 Euro sogar gefüllt überreicht. Selbst das Picknick als Event für die ganze Firma hat das „Start Up“ im Angebot.

„kuenstlerstadt.de“ könnte für die kleine Party im Freien auch gleich noch den richtigen Künstler, Fotografen oder Gourmetkoch vermitteln. Ismail Gök vermittelt über seine Internetplattform 3000 Künstler in 300 Orten Deutschlands.

Seine Freunde Okan Gürsel und Sven Gunkel sind einen Tisch weiter auch im Internet unterwegs: Sie haben vor einer Woche die App „drivo“ zum kostenlosen Download ins Netz gestellt.

Die App registriert den eigenen Fahrstil und gibt laufend Verbesserungsvorschläge ab. Außerdem kann man sich virtuell mit einem anderen Fahrer vergleichen. Okan Gürsel: „Wir wollen mit der App ein komplett anderes Verkehrsklima erreichen.“

Eine zweite Software verkaufen die beiden in Lizenz: Damit können Firmen ihre kompletten Fahrzeugflotten optimieren – was die Fahrleistung ihrer Mitarbeiter, aber auch den Treibstoffverbrauch angeht.

Der ist bei Tessa Heyde und Jens Joost-Krüger minimal: Mit ihrer Firma „Ins Blaue“ bieten sie geführte „Stand-Up-Paddeling-Touren“ und Touren mit dem Mountainbike an – für Einsteiger jeweils ab 40 Euro.

Mit dem Brett geht es auf den Unisee, aber auch auf Wümme und Hamme. Die Grundlagen mit dem Mountainbike vermittelt Joost-Krüger am Osterdeich, dann geht es aber schnell in die Harburger Berge und den Harz. Am Hulsberg haben die beiden jetzt auch „Ins Blaue Café“ eröffnet.