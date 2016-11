Die BSAG führt eine elektrische Kontrolle ein. (Frank Thomas Koch)

Bereits seit längerem müssten Fahrgäste in den Bussen der BSAG ab 20 Uhr an der Vordertür einsteigen und ihr Ticket dem Fahrer zeigen. In Zukunft sollen Inhaber eines gelben Mia- oder grünen Bob-Tickets ihre Karten nun stattdessen an den Sensor des neuen Lesegeräts halten, das sich links an der ersten Haltestange befinden wird.

Das Gerät prüft, ob ein gültiges Ticket vorhanden ist. Ist alles in Ordnung, zeigt es auf dem Bildschirm einen grünen Haken an – falls nicht, erscheint ein rotes Kreuz. Das Lesegerät meldet auch, wenn der Fahrgast in der falschen Tarifzone unterwegs ist oder den Nachtzuschlag nicht gezahlt hat.

Die neue Kontrolle sei eine Vereinfachung für alle Beteiligten, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. Bei elektronischen Tickets sei es dem Busfahrer bisher nicht möglich gewesen, zu erkennen, ob der Kunde ein gültiges Ticket hat. Durch das Lesegerät erhalte der Fahrer einen Hinweis. Kunden könnten dann ein Ticket kaufen oder den Nachtzuschlag nachzahlen.

Die neuen Kontrollen wurden bereits seit dem 26. September in sechs Fahrzeugen auf den Buslinien 57, 58 und N6 erprobt. Sie sollen nach Angaben der BSAG den Kunden Sicherheit geben und das Schwarzfahren eindämmen.