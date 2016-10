Die Bremer Landesbank. (dpa)

Nach dem Verkauf der bremischen Anteile an der Bremer Landesbank (BLB) wird nun die Spitze der Bank neu aufgestellt. Zum Vorstand und auch zum Vorsitzenden des Gremiums will der BLB-Aufsichtsrat am Mittwoch Christian Veit ernennen. Das hat der WESER-KURIER am Montag aus zuverlässiger Quelle erfahren. Veit folgt Stephan-Andreas Kaulvers, der seinen Rücktritt angeboten hatte, nachdem seine Bank wegen fauler Schiffskredite in Schieflage geraten war und komplett von der NordLB übernommen wurde. Die Bank in Hannover hielt vorher bereits die Mehrheit an der BLB. Zusammen mit Kaulvers hatte auch dessen Stellvertreter und Risikovorstand Heinrich Engelken sein Amt zur Verfügung gestellt. Für ihn nimmt künftig Andreas Hähndel am Vorstandstisch der BLB Platz.

Christian Veit, Jahrgang 1970, ist zurzeit noch Chef der luxemburgischen Tochter der NordLB. Er ist Mitglied im erweiterten Konzernvorstand und verschiedener Steuerungskreise der NordLB. „Christian Veit gilt als entscheidungsstarke Führungskraft mit ausgeprägtem Umsetzungsfokus“, schreibt seine Bank in einem Kurzporträt über den Manager. Im Laufe seiner Karriere habe er unterschiedlichste Großprojekte geführt, mit Wirkung für die gesamte Bank. Veit sei überzeugt davon, so sein Arbeitgeber, dass erfolgreiche Banken künftig sehr klare und zielgerichtete Geschäftsmodelle haben, technisch auf neuestem Stand sind und sich in der internen Zusammenarbeit stärker an modernen Technologieunternehmen ausrichten. Privat unterstütze er verschiedene Ausbildungsprojekte für Kinder und Jugendliche im Süden Afrikas.

"Das sind keine Leute aus der zweiten Reihe"

Mit Andreas Hähndel, Jahrgang 1964 und ebenfalls ein NordLB-Mann, setzen die Hannoveraner einen Manager an die BLB-Spitze, der vorher schon ein waches Auge auf diese Bank hatte. Hähndel ist seit vier Jahren Prokurist bei der NordLB und leitet die Revisionsabteilung des Konzerns. Der Aufpasser von der Leine wird sein Geschäft fortan an der Weser erledigen.

Beide Personalien sprechen nach Ansicht von Experten dafür, dass die NordLB ihrer jetzt hundertprozentigen Bremer Tochter viel Gewicht beimisst. „Das sind keine Leute aus der zweiten Reihe“, heißt es. Die beiden Banker bilden die Spitze im vierköpfigen Vorstand. Weiterhin dabei sind in dem Gremium Guido Brune, zuständig für Privatkunden und das Tochterunternehmen BLB Immobilien, und Björn Nullmeyer, der bei der BLB die Bereiche Personal und Firmenkunden verantwortet. Nullmeyer kümmert sich außerdem um die Schiffsfinanzierungen.