Die Frühchenstation am Klinikum Mitte soll wieder eröffnet werden. Die Station wurde geschlossen, nachdem fünf Frühgeborene vor fünf Jahren an den Folgen einer Infektion mit Keimen gestorben waren. (Frank Thomas Koch)

Seit Ende Juni haben die Bremer Gesundheitsbehörde und der kommunale Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) geprüft, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Wie der WESER-KURIER erfahren hat, wird am Klinikum Bremen-Mitte ein hoch spezialisiertes Zentrum entstehen, in dem Risikoschwangere und extrem Frühgeborene versorgt werden. Am 18. Oktober soll der Senat die Pläne demnach beschließen. Damit wird die Frühchenstation, die im Zuge des Keimskandals geschlossen wurde, wiedereröffnet. Fünf Frühgeborene waren vor fünf Jahren an den Folgen einer Infektion mit Keimen gestorben.

Konkret sehen die Pläne so aus: Derzeit entsteht auf dem Krankenhausgelände an der St.-Jürgen-Straße der sogenannte Teilersatzneubau. In einem weiteren Gebäude ist ein Eltern-Kind-Zentrum geplant, in dem die Behandlung von Kindern inklusive einer Chirurgie, einer intensivmedizinischen Station und anderen Fachabteilungen gebündelt wird – vorwiegend aus den städtischen Geno-Häusern Links der Weser (LDW) und der Prof.-Hess-Kinderklinik.

Das Eltern-Kind-Zentrum am Klinikum Mitte. Auf dieses Gebäude soll ein weiteres Stockwerk gebaut werden, in dem das neue Zentrum untergebracht wird. (Gesundheit Nord)

24 Plätze plus zwölf weitere Betten

Das Eltern-Kind-Zentrum soll nun um eine weitere Etage aufgestockt werden, um hier die Versorgung extrem Frühgeborener unterzubringen. Im Zuge des Keimskandals war sie an das Klinikum Links der Weser verlagert worden. Das LDW soll, so die Pläne, die Versorgung stabilerer Frühgeborener behalten, aber sich grundsätzlich stärker auf die reguläre Geburtshilfe konzentrieren. In der neuen Neonatologie im Eltern-Kind-Zentrum sind nach Informationen dieser Zeitung 24 Plätze plus noch einmal zwölf Betten geplant, wenn diese extrem frühgeborenen Kinder stabiler sind und die Intensivplätze verlassen können. Für das zweite Quartal 2019 ist der Eröffnungstermin geplant.

Eine weitere zusätzliche Abteilung wird es für die Versorgung Risikoschwangerer geben: Sie soll sich im angrenzenden Teilersatzneubau befinden, 24 Betten und drei Kreißsäle sind geplant. Beide Gebäude sind den Plänen zufolge miteinander verbunden. Durch diese räumliche Nähe sind die Wege zur Kinderintensivstation und der Chirurgie im Eltern-Kind-Zentrum kurz. Ende 2018 soll diese Abteilung im Teilersatzneubau eröffnen. Die Teilinbetriebnahme des übrigen Neubaus soll sich durch die Pläne nicht verzögern, sie ist für 2018 geplant.

Ursprünglich hatte es Überlegungen gegeben, auch wieder eine reguläre Geburtshilfe am Klinikum Mitte zu eröffnen. CDU, Grüne und die SPD hatten diese mit Anfragen an den Senat ins Spiel gebracht, weil es in den Geburtskliniken immer wieder Kapazitätsengpässe gibt. Grund dafür ist ein Anstieg der Geburten in Bremen, weil mehrere Abteilungen im niedersächsischen Umland geschlossen haben. Fast jede dritte Schwangere, die in einer Bremer Klinik entbindet, kommt aus Niedersachsen.

Auch normale Geburten in den Kreißsälen

Die drei Kreißsäle inklusive Betten im Teilersatzneubau sollen zwar in erster Linie für die Versorgung von Risikoschwangeren zur Verfügung stehen. Allerdings könnten sie auch bei freien Kapazitäten für reguläre Geburten genutzt werden. Dadurch und vor allem wegen der Verlagerung der Risikoschwangeren sowie der extrem Frühgeborenen an den Standort Mitte wird eine entspanntere Situation vorwiegend am LDW erwartet.

In der Bürgerschaftssitzung Ende August hatte Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) in den Bremer Geburtskliniken einen zusätzlichen Bedarf von „drei bis vier Kreißsälen“ genannt. Zudem hatte sie betont, dass weiter geprüft werde, ob ein Zentrum für die Versorgung extrem Frühgeborener am neuen Eltern-Kind-Zentrum eingerichtet werden soll. „Wir haben den Prüfauftrag abgeschlossen. Medizinisch und fachlich ist die von uns vorgeschlagene Lösung die beste. Auch, was die bauliche Umsetzung angeht, ist die Aufstockung machbar. Derzeit wird die Beschlussfassung des Senats vorbereitet“, bestätigt die Senatorin auf Nachfrage des WESER-KURIER die aktuellen Pläne. Medizin aus einer Hand sei das Ziel. Mit der Aufstockung werde eine ganzheitliche Versorgung von Frühgeborenen und Müttern an einem Standort geboten. „Damit entsteht ein perinatales Oberzentrum mit einer hoch spezialisierten medizinischen Versorgung.“

Die Finanzierung ist noch unklar. Wie diese Zeitung erfahren hat, gibt es bereits einige Modelle, die noch im Senat abgestimmt werden. Eine Geno-Sprecherin hatte Ende August Kosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro genannt. Einen Teil könne die Geno übernehmen, aber keinen weiteren Kredit aufnehmen, hieß es.