Schnitt bei der Sozialstudie besonders gut ab: der oft genug als problematisch angesehene Stadtteil Huchting. (Karsten Klama)

Mit einigen überraschenden Ergebnissen wartet die neue Studie zum sozialen Zusammenhalt in Bremen auf. Eine zentrale Erkenntnis: Wo eine größere kulturelle Vielfalt herrscht, ist auch der soziale Zusammenhalt besser. Deshalb schneidet Huchting in der Erhebung besonders gut ab.

Der oft genug als „sozialer Brennpunkt“ abgestempelte Stadtteil liegt ganz vorn in der Gruppe der positiv bewerteten Stadtteile. Dabei spielt auch die hilfsbereite und tolerante Haltung gegenüber Flüchtlingen eine Rolle. Als ebenso bemerkenswert dürfen die positiven Erkenntnisse zu den Auswirkungen privater Internetnutzung gelten.

Sozialer Zusammenhalt in Bremen

„Für Bremen ist die Studie ein durchaus angenehmer Befund“, sagte Professor Klaus Boehnke von der Jacobs University am Dienstag bei der Präsentation der Studie in den Brebau-Räumlichkeiten. Was den sozialen Zusammenhalt angehe, sei es in Bremen „gut bis sehr gut“ bestellt. Sein Fazit: „Bremen ist eine intakte soziale Einheit.“

Die Untersuchungsergebnisse basieren vor allem auf Telefoninterviews, die die Sozialwissenschaftlerinnen Regina Arant und Manid Larsen von der Jacobs University von September bis Dezember 2015 durchgeführt haben. Befragt wurden insgesamt 2605 repräsentativ ausgewählte Einwohner aus 78 von 88 Ortsteilen.

Zehn Ortsteile fanden wegen zu geringer Einwohnerzahlen keine Berücksichtigung. Ein Interview dauerte durchschnittlich 26 Minuten, bei gleichmäßiger Altersverteilung waren 48 Prozent der Befragten männlich. Bremerhaven kam bei der Studie nicht zum Zuge, es handelt sich um eine stadtbremische Erhebung.

Gradmesser des sozialen Zusammenhalts

Als Gradmesser des sozialen Zusammenhalts dienten Fragen aus den Bereichen Verbundenheit, soziale Beziehungen und Orientierung am Gemeinwohl. Dabei wurden den Interviewpartner auch schon mal scheinbar abwegige Fragen gestellt. So etwa, ob sie in ihrer Nachbarschaft mit der Rückgabe einer verlorenen Geldbörse rechneten. Drei Viertel aller Befragten bejahten diese Frage.

Und doch gibt es auch gravierende Unterschiede zwischen einzelnen Ortsteilen. Im Buntentor bauten 90 Prozent der Befragten auf ehrliche Finder, in Utbremen aber nur 43 Prozent. Die jeweiligen Antworten gingen in der Dimension „Vertrauen in Mitmenschen“ als Teil des Bereichs soziale Beziehungen in die Untersuchung ein.

Die Bewertung: „Offenbar sind es vor allem Ortsteile mit vielen Wohneinheiten oder starker Fluktuation, in denen es schwierig ist, seine Nachbarn kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.“

Daten des Statistischen Landesamts Bremen

Aus solchen Fragen destillierten die Sozialwissenschaftler das Gesamtergebnis zum sozialen Zusammenhalt. Zugleich flossen aber auch Daten des Statistischen Landesamts Bremen sowie Erkenntnisse aus Experteninterviews und Ortsteilbegehungen in die Studie ein.

Ähnliche Erhebungen hat es schon auf internationaler und Bundesländer-Ebene gegeben. Allerdings noch nie im lokalen Kontext „Den untersuchen wir jetzt in Bremen zum allerersten Mal“, sagt Kai Unzicker von der Bertelsmann Stiftung.

Allgemein konstatiert Unzicker ein verbreitetes Gefühl von Angst in der Gesellschaft. „Es gibt dieses Empfinden, dass alles auseinanderfällt.“ Entsprechend auch die Erwartungshaltung der Sozialwissenschaftler im Vorfeld der Bremen-Studie.

Es lohnt sich genauer hinzuschauen

Doch was im Großen zutrifft, muss noch lange nicht im Kleinen gelten. „Die Ergebnisse im kommunalen Kontext passen mit den Ergebnissen auf Länderebene nicht so richtig zusammen“, so Unzicker. „Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen.“

Und das haben die Beteiligten getan. Etwa um zu ermitteln, wie es um die allgemeine Akzeptanz von Flüchtlingen in Bremen bestellt ist. Das Ergebnis: „In Ortsteilen mit messbar größerem Zusammenhalt sehen die Menschen die Stadt eher in der Verantwortung, Flüchtlingen zu helfen, und sie bieten selbst vermehrt Hilfe an.“

Einen Königsweg für starken sozialen Zusammenhalt gibt es laut Boehnke nicht. Aber immerhin bestimmte Indikatoren, die scheinbare Gewissheiten aus den Angeln heben. Sicher ist: Die Gleichung, in sozialen Brennpunktgebieten leide automatisch der Zusammenhalt, geht nicht auf. „Es ist nicht so, dass in gut situierten Stadtteilen alles in Ordnung ist und in Gröpelingen alles Mist“, betont der Sozialwissenschaftler.

Soziale Brennpunkte haben einen guten sozialen Zusammenhalt

Oder in den Worten von Unzicker: „Soziale Brennpunkte haben nicht notwendig Probleme mit dem sozialen Zusammenhalt.“ Eher ist das Gegenteil richtig. Weder eine boomende Wirtschaft noch eine hervorragende Infrastruktur oder eine besser gestellte Bevölkerung garantieren einen hohen gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Dieser hängt vielmehr von der Identifikation mit dem eigenen Stadtteil ab, von dem sozialen Miteinander als Voraussetzung für eine funktionierende Nachbarschaft. Oder anders gesagt: Mentalitäten sind wichtiger als strukturelle Vorteile. „Sozialer Zusammenhalt entsteht vor der Haustür“, sagt Boehnke.

Und dazu trage entscheidend das „kulturelle Kapital“ bei: Bildung wirke ebenso positiv wie private Internetnutzung als Zugang zu Aktivitäten und Begegnungen vor Ort. Fazit: „Das Internet ist kein Vereinsamungsinstrument.“

Jeder Ortsteil hat seine Stärken und Schwächen

Dabei sind die positiven Werte flächendeckend verteilt, fast alle Stadtteile liegen bei der Erhebung im grünen Bereich. Unterschiede werden erst sichtbar, wenn man die einzelnen Ortsteile in Augenschein nimmt. „Jeder Ortsteil hat seine Stärken und Schwächen“, sagt Regina Arant.

Fragt sich nur, ob die Umfrage-Ergebnisse auch wirklich verlässlich sind. Die jüngsten Debakel der Meinungsforschungsinstitute vor der Brexit-Abstimmung und den US-Wahlen haben nicht gerade dazu beigetragen, das Vertrauen in repräsentative Befragungen zu stärken. Doch darin sieht Boehnke keinen entscheidenden Faktor.

Zwar müsse man immer damit rechnen, dass opportune Antworten gegeben würden. Aber: „Das mittelt sich wieder raus.“ Zumal es nicht ersichtlich sei, warum die Menschen in einem Stadtteil etwas schön reden sollten und in einem anderen mit vergleichbaren Lebensbedingungen nicht.

Gleichwohl ist die Bertelsmann Stiftung dazu übergegangen, bei Umfragen die methodische Messlatte höher zu legen. Auch bei den Telefoninterviews haben sich Arant und Larsen deutlich mehr Zeit genommen als gemeinhin üblich. Die Beharrlichkeit habe sich bezahlt gemacht, meint Arant. „Es bestand eine hohe Teilnahmebereitschaft, die Leute waren mit Freude dabei.“