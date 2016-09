Gegen den 30-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in den massenhaften Sozialbetrug in Bremerhaven. (dpa)

Der Bremerhavener SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Patrick Öztürk, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug ermittelt, gerät durch neue Medienveröffentlichungen weiter in Bedrängnis.

Nach Darstellung von Radio Bremen soll Öztürk sehr viel tiefer in den mutmaßlichen massenhaften Sozialhilfebetrug in der Seestadt verwickelt sein, als bisher angenommen. Der Sender stützt sich dabei unter anderem auf interne Schriftstücke des Vereins „Agentur für Beschäftigung und Integration“ (ABI).

Wie berichtet, war Öztürk zeitweilig 2. Vorsitzender von ABI und damit Stellvertreter seines Vaters Selim Öztürk. ABI und ein weiterer Verein namens „Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming“ sollen massenhaft Zuwanderer aus Bulgarien nach Bremerhaven gelockt und sie dort zum Schein mit Arbeitsverträgen ausgestattet haben, die zum Bezug ergänzender Sozialleistungen berechtigten.

Mehr als 1000 Migranten beteiligt

Einen Teil dieser Gelder sollen mehr als 1000 Migranten dann an die Vereine weitergegeben haben. Das ist zumindest die Überzeugung der Staatsanwaltschaft. Außerdem besteht der Verdacht, dass ABI gegenüber dem Jobcenter Nachhilfestunden für Kinder von Hartz-IV-Empfängern abgerechnet hat, die nie erteilt wurden.

Öztürk junior hat zu den Vorwürfen bisher nie öffentlich Stellung genommen. Nur in einer persönlichen Erklärung Mitte August in der Bürgerschaft versicherte er, „dass ich mit den mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten meines Vaters nichts zu tun habe“. Die jetzt vorliegenden Dokumente aus Öztürks Umfeld und aus Beständen der „Agentur für Beschäftigung und Integration“ nähren allerdings den Verdacht, dass Patrick Öztürk in die Vereinsstrukturen fest eingebunden und über viele Vorgänge durchaus im Bilde war.

Umfangreicher Immobilienbesitz

Auch Öztürks Rolle als Vermieter erscheint durch die Unterlagen in einem ungünstigen Licht. Dem 30-Jährigen gehören in Bremerhaven mehrere Immobilien, unter anderem Mehrfamilienhäuser in der Poststraße und in der Dionysiusstraße. Dort waren offenbar mehrere Wohnungen an bulgarische Zuwanderer vermietet, die von ABI nach Bremerhaven gelockt worden waren.

Die neuerlichen Enthüllungen über Öztürk sorgen in der SPD-Bürgerschaftsfraktion für wachsenden Unmut. Die meisten Abgeordneten wünschen sich, dass Öztürk lieber heute als morgen sein Mandat zurückgibt. Auch wenn die Unschuldsvermutung gelte, so der Tenor, gebe es einfach zu viele Ungereimtheiten.

So sorgt etwa der umfangreiche Immobilienbesitz des vergleichsweise jungen Parlamentskollegen für Erstaunen. Die beiden Mehrfamilienhäuser im Stadtteil Lehe hatte Patrick Öztürk 2009 beziehungsweise 2011 gekauft. Zu diesem Zeitpunkt war er Student beziehungsweise Lehramtsreferendar. Wie das zusammenpasst, hätte der WESER-KURIER Öztürk junior gern gefragt. Doch der Abgeordnete stand auch am Montag nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung.

Vorwürfe konkretisiert

Die Staatsanwaltschaft hat ihre strafrechtlichen Vorwürfe derweil konkretisiert. Sie geht davon aus, dass ein Teil der von bulgarischen Zuwanderern an ABI weitergereichten Hartz-IV-Unterstützung auf Öztürks Privatkonto floss.

Am Mittwoch tagt zum ersten Mal der parlamentarische Untersuchungsausschuss, der die Versäumnisse der Behörden beim massenhaften Sozialhilfemissbrauch aufklären soll. Dabei handelt es sich allerdings noch nicht um eine öffentliche Beweisaufnahme, sondern um eine interne Sitzung, bei der die Arbeit der kommenden Wochen und Monate strukturiert werden soll.