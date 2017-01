(Frank Thomas Koch)

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat gegen den 28-Jährigen einen Haftbefehl erwirkt. S. soll in Syrien an der Ermordung von sechs Gefangenen des Daesch beteiligt gewesen sein. Konkret soll er im Juni 2015 einen der Männer unter Androhung von Waffengewalt zum Hinrichtungsort geführt und die anderen Gefangenen an der Flucht gehindert haben.

S. hatte diese Form der Verwicklung in den Terror stets abgestritten. Ein spät aufgetauchtes Video vom Tathergang belastet ihn jetzt aber schwer.

Im Juli 2016 war der Bremer vom Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Seine Strafe sitzt er gegenwärtig in der JVA Oldenburg ab.

Am Dienstag ist S. nach Angaben der Bundesanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden. Der Richter werde ihm den Haftbefehl eröffnen, wie es in einer Mitteilung der Behörde von Dienstag heißt.