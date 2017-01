Unübersichtlich und gefährlich für die Verkehrsteilnehmer: Der Busbahnhof am Breitenweg. (Frank Thomas Koch)

Der Standort ist geklärt, das Grundstück steht bereit, im Prinzip jedenfalls, doch von einem neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), wie er seit Jahren von allen Seiten gefordert wird, ist in der Planung noch nichts zu sehen. „Wir sind in Verhandlungen mit dem Eigentümer der Fläche“, sagt Gunnar Polzin, Chef der Verkehrsabteilung bei Bau- und Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne). Eine Auskunft, die er immer wieder gibt, wenn er nach dem Projekt gefragt wird. Doch nun steigt der Druck, das lange Warten soll ein Ende haben.

Beim ZOB versteht die Öffentlichkeit mittlerweile nur noch Bahnhof, also wenig bis gar nichts, weil der Plan nie konkret wird. Das verblüfft um so mehr, als es die Grünen sind, Freunde des ÖPNV, die in der Angelegenheit federführend sind. Die CDU reagiert darauf: „Ich erwarte vom Verkehrssenator, dass die Verlegung des ZOB nach zahllosen Ankündigungen, Studien und Gutachten endlich in die Tat umgesetzt wird“, fordert Heiko Strohmann, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

ZOB in der Nähe des Hauptbahnhofs

Fest steht, dass der ZOB in der Nähe des Hauptbahnhofs entstehen soll, auf einer Fläche hinter dem Übersee-Museum. Sie gehört der Buhlmann Immobilien GmbH mit Sitz in Schwachhausen und ist nach Angaben des Unternehmens 9750 Quadratmeter groß. Mieter auf dem Gelände ist unter anderem die Diskothek Gleis 9 und das Gartenmöbelgeschäft Milo.

„Wir haben die Verträge im Einvernehmen mit den Mietern so gestaltet, dass wir schnell reagieren können, wenn es erforderlich sein sollte“, so ein Buhlmann-Sprecher. Die Stadt könne das Areal kaufen oder pachten, „wir sind für alle Optionen offen“. Auch das ist keineswegs neu. Das Unternehmen hatte dieses Angebot nach eigenen Angaben bereits im Jahr 2015 gemacht, und das gleich zweimal. Passiert ist trotzdem nichts.

Woran hakt es? „Es hakt nicht“, sagt Polzin. Der Verlauf sei den Umständen geschuldet und der Bedeutung des Projekts: „Es soll ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung der Bahnhofsvorstadt sein.“ Wenn an der Stelle gebaut werde, dann anspruchsvoll, mit hochwertiger Architektur.

Im kommenden Jahr soll der Bau beginnen

Seine Behörde favorisiere für den ZOB und sein Umfeld eine ganz bestimmte Lösung, über die er nicht reden könne, weil sie noch mit dem Eigentümer der Fläche abgestimmt werden müsse. Die lange Dauer des Verfahrens sei unbefriedigend, räumt der Behördenchef ein. „Es ist ein drängendes Thema, das hätte ich gerne früher erledigt.“ Ziel sei nun, im Laufe des kommenden Jahres mit dem Bau zu beginnen.

Die CDU erinnert daran, bereits im Jahr 2011 die Verlegung des ZOB gefordert zu haben, später hatte sie als neuen Standort den Flughafen ins Gespräch gebracht. Direkt am Bahnhof fehle es an finanzier- und umsetzbaren Alternativen, so das Argument damals.

Aktuell weist die Partei noch einmal darauf hin, wie dringlich der Umzug ist: „Die Situation am Busbahnhof am Breitenweg ist unhaltbar, lässt Passanten und Reisende buchstäblich im Regen stehen und führt jeden Tag zu gefährlichen Situationen im Verkehr“, erklärt Heiko Strohmann.

Eines der wichtigsten Projekte in Bremen

Eine Einschätzung, der niemand widerspricht, die sogar noch bekräftigt wird: „Der ZOB am Breitenweg ist selbst als Übergangslösung nicht mehr akzeptabel“, sagt Grünen-Chef Ralph Saxe. Der Plan, für die Fernbusse einen neuen Ort zu schaffen, sei das wichtigste Verkehrsvorhaben in der Bremer Innenstadt und eines der wichtigsten Projekte in Bremen überhaupt.

Saxe: „Ich wünsche mir, dass es endlich Tempo aufnimmt.“ Jürgen Pohlmann (SPD), Sprecher der Deputation für Bau, Umwelt und Verkehr, spricht von einer „misslichen Situation“ am Breitenweg. Es sei nun lange genug beraten worden. „Wir brauchen eine gute und schnelle Lösung, am besten mit privater Beteiligung.“

So könnte es tatsächlich kommen, wenn stimmt, was hinter vorgehaltener Hand erzählt wird. Demnach will die Stadt die Fläche am Bahnhof nicht kaufen, sondern nur pachten. Der eigentliche ZOB mit wahrscheinlich elf Haltebuchten für die Busse wird von der öffentlichen Hand gebaut. Das Gebäude soll von einem privaten Investor errichtet werden, möglicherweise vom Eigentümer des Areals. Es könnte auch ein ganzer Komplex werden, mit Büros, einem Hotel und einem Parkhaus.