Quidditch-Trainer Jonas Becker (links) versucht einen Quaffel abzuwehren. (Frank Thomas Koch)

„Heute das Aufwärmen wie immer“, ruft der Trainer in Richtung Spielfeld. „Besen schnappen und einlaufen.“ Was dann folgt, sieht skurril aus, und ein bisschen stillos, wenn man weiß, worum es geht. Besen sind hier nämlich Plastikstangen, Klatscher halb aufgepumpte Gummibälle und der edle, goldene Schnatz ist ein Tennisball in einer alten Herrensocke, der jemandem aus der Hose baumelt.

Richtig magisch ist dieser Anblick nicht. Aber das Spielfeld ist eben auch nicht die Quidditch-Arena in Hogwarts und die Studenten können weder fliegen noch zaubern. Es sind Muggel – Menschen ohne Zauberkraft –, die sich auf einem Feld der Universität Bremen in der Sportart versuchen, die man sonst nur aus den Harry-Potter-Büchern und Filmen kennt.

Seit geraumer Zeit hat der Hochschulsport den Kurs in sein Programm aufgenommen. Dass hier Zauberer-Fans nur einer fiktiven Sportart aus den Büchern nacheifern, hört Trainer Jonas Becker überhaupt nicht gerne. Das merkt man, wenn man ihn danach fragt, welchem Haus in Hogwarts er am liebsten angehören würde – Gryffindor oder Slytherin? „Gryffindor, aber eigentlich wollen wir uns von dieser ganzen Harry-Potter-Sache emanzipieren“, sagt er.

Das Bremer Team bei einem Spiel gegen eine befreundete Mannschaft. (Hamburg Werewolves)

Elemente aus verschiedenen Ballsportarten

Quidditch entwickle sich mittlerweile immer mehr zu einer richtigen Sportart, bei der es – ähnlich wie im Buch – schon mal etwas rauer zugehen kann. Es enthält Elemente aus Rugby, Handball und Völkerball. Der Aufbau des Spiels unterscheidet sich gar nicht so stark von dem Original: Zwei Mannschaften treten mit jeweils sieben Spielern gegeneinander an, es gibt Hüter, Jäger und natürlich den Sucher, der für den Schnatz zuständig ist. Die Teams treffen sich regelmäßig zu Turnieren, vor einiger Zeit hat in Frankfurt sogar die dritte Quidditch-Weltmeisterschaft stattgefunden.

Jonas Becker hat die Sportart von seinem Auslandssemester im amerikanischen Philadelphia mit nach Bremen gebracht – dort wird Quidditch schon an etlichen Universitäten angeboten. Der 22-Jährige Bionik-Student hat damals nur aus Neugier mitgespielt, mittlerweile ist er derjenige, der in Bremen immer mehr Leute zum Mitmachen animiert. Einige Männer und Frauen treffen sich regelmäßig am Wochenende in den Neustadtswallanlagen zum Spielen, dienstags findet dann der Kurs auf dem Sportgelände der Bremer Uni statt.

Das Equipment dafür haben Becker und einige der anderen Studenten selbst gebaut. Die Torringe haben sie aus Rohren gefertigt, der Rest ist ein Sammelsurium alter Sportgeräte. „Früher haben wir noch mit richtigen Besen gespielt“, sagt Co-Trainer Ilias Pourgiazos. „Das ist aber verboten worden, weil es zu weh tut, wenn man darauf fällt.“ Jetzt laufen die Spieler eben mit Plastikstangen zwischen Beinen über das Feld. Man hat sich in der Szene mittlerweile auf ein internationales Regelwerk verständigt.

Vorliebe zu Harry Potter führt viele zum Sport

Obwohl Becker betont, dass man eigentlich von dem magischen Vorbild loskommen will, kann auch er nicht abstreiten, dass einige ihre Vorliebe zu Harry Potter erst einmal zu dem Unikurs gebracht hat. Die meisten von den Studenten haben mit den beliebten Büchern von Joanne K. Rowling Spaß am Lesen entwickelt. Und es gibt auch einige in dem Kurs, die sich auch jetzt noch gerne in die Welt rund um Hogwarts hineinversetzen. Charlotte Kettmann zum Beispiel kann die Hörbücher der Reihe quasi schon mitsprechen. Zuhause hat sie noch einige andere Sachen, die sie einfach gerne besitzt, weil sie mit Harry Potter zu tun haben – dazu gehören eine Uhr mit Hogwarts-Wappen und ein Zeitumkehrer in Form einer Kette.

Die Mitspieler in dem Kurs könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie kommen aus den verschiedensten Studiengängen und sind auch ansonsten komplett unterschiedliche Typen. Genau das ist es, was Becker und seinen Mitstreitern an Quidditch gefällt. „Man lernt ganz verschiedene Leute kennen und die Szene in Deutschland und anderen Ländern ist unglaublich offen und freundlich“, sagt Ilias Pourgiazos. „Das habe ich noch in keiner anderen Sportart so erlebt.“

Das Logo der Bremer Mannschaft. (Portkeys Bremen)

Mit dem Bremer Team ist es den Studenten ernst. Sie haben auch schon einen eigenen Namen, die Portkeys Bremen (Portschlüssel Bremen), und ein eigenes Logo. Darauf zu sehen ist in abgewandelter Form die Bremer Speckflagge mit Torringen und der Schlüssel, der wie ein Schnatz zwei kleine Flügel bekommen hat.

In dem Quidditch-Kurs des Hochschulsports sind nach wie vor Plätze frei. Weitere Informationen dazu unter www.hospo.uni-bremen.de.