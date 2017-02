Für Niedersachsen fährt die Travestiekünstlerin Olivia Jones nach Berlin. (dpa)

Es ist ja nicht so, dass Bremen keine Promis hätte. Fußballspieler, ehemalige UN-Sonderberater oder streitfreudige Fernsehmoderatoren – es gäbe durchaus eine Auswahl. Viele Bundesländer machen es nämlich so, sie schicken Schauspieler, Sportler oder Sänger zur Wahl des Bundespräsidenten. Die dürfen dann als Teil der Bundesversammlung am Sonntag in Berlin darüber abstimmen, wer das höchste Amt im Staate bekleiden soll. Gemeinsam mit den Abgeordneten des Bundestags, die wegen ihres Amtes sowieso Mitglied der Bundesversammlung sind. Bremen macht das nicht so. Absichtlich.

Neben den sechs Bremer Bundestagsabgeordneten werden am Sonntag fünf weitere Bremer den Bundespräsidenten wählen, so viele stehen dem kleinen Bundesland zusätzlich zu. Welches Land wie viele Wahlleute stellt, richtet sich nach der Bevölkerungszahl, berücksichtigt werden dabei nur deutsche Einwohner. Für Bremen fahren Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), CDU-Chef Jörg Kastendiek, FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner, der frühere Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen, Hermann Kuhn, und die Bremerhavenerin Angela Geermann nach Berlin. Wählen für Fortgeschrittene sozusagen, für Politprofis.

Den Glamour-Faktor anderer Länderauswahlen erreicht Bremen damit nicht. Baden-Württemberg beispielsweise schickt Bundestrainer Joachim Löw nach Berlin, Niedersachsen die Travestiekünstlerin Olivia Jones und Nordrhein-Westfalen den Komiker Hape Kerkeling. Hessen lässt Schauspielerin Iris Berben wählen, Berlin gibt der Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, diese Möglichkeit und Sachsen der Sängerin der Band „Silbermond“, Stefanie Kloß.

CDU wählt nicht nach Prominenz aus

Die Bremer CDU lässt über ihre Pressesprecherin ausrichten, dass die Fraktion bewusst nicht nach Prominenz auswählt. „Es ist der Würde und der Bedeutung des Amtes des Bundespräsidenten geschuldet, dass wir die Auswahl unseres Wahlmannes ernst nehmen und nicht nach 'Glamour-Faktor' besetzen“, sagte Sprecherin Rebekka Grupe. Das Votum für den Landesvorsitzenden Jörg Kastendiek trage dem Rechnung. Und außerdem: Weil Bremen so klein sei, könne es nur wenige Wahlleute schicken. Nordrhein-Westfalen hingegen entsende 135.

Es stimmt, das kleine Bremen darf mit fünf Personen die wenigsten Wahlleute schicken, Nordrhein-Westfalen die meisten. Aber auch das Saarland ist klein, es darf nur acht Wahlleute entsenden. Und einer von ihnen ist der Sänger Peter Maffay.

Die Bremer SPD geht anders vor: „Unser Ansatz ist es, nicht Prominente, sondern Menschen aus der Zivilgesellschaft zur Wahl zu schicken“, sagte Sprecher Matthias Lüdecke. Dass Angela Geermann nach Berlin fährt, sei eine Anerkennung ihres ehrenamtlichen Engagements im Verein Solidar. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, ältere und pflegebedürftige Menschen zu betreuen. Menschen auf diese Weise Anerkennung für ihr gesellschaftliches Engagement zu zollen, sei besser, als sich mit Prominenten zu schmücken, findet die SPD. Und Bürgermeister Sieling fahre als Ministerpräsident des Landes zur Wahl.

Bundespräsidenten-Wahl wird nicht richtig spannend

Maike Schaefer ist Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft. Sie fährt nicht zur Wahl, mit ihrer Fraktion hat sie sich für Hermann Kuhn entschieden. „Er wählt nicht als Politiker der Grünen, sondern in seiner Funktion als Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen“, sagte Schaefer. Solche Wahlleute zu finden, sei Tradition bei den Bremer Grünen. Letztes Mal reiste Tim Weber, Geschäftsführer des Landesverbands von Mehr Demokratie, für die Fraktion zur Bundespräsidenten-Wahl. 2012 war das, und damals wählte die Bundesversammlung Joachim Gauck.

Bei der FDP hingegen fährt die Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner selbst zur Wahl. „Bei den Vertretern zur Bundesversammlung sollte es nicht allein darum gehen, ob jemand prominent ist oder nicht. Viel entscheidender ist der gesellschaftliche Zuspruch“, sagte ihr FDP-Kollege und Vize-Fraktionschef Magnus Buhlert. Aus diesem Grund habe sich die Fraktion für Lencke Steiner entschieden: Sie sei die stärkste Persönlichkeit und weit über die Grenzen Bremens hinaus bekannt.

So richtig spannend wird die Bundespräsidenten-Wahl am Sonntag voraussichtlich aber ohnehin nicht werden: Die Große Koalition hat sich vorab auf den SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier als gemeinsamen Kandidaten geeinigt. Und die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Hornhues beispielsweise kündigte am Freitag bereits per Pressemitteilung an, sich an die Abmachung zu halten und Steinmeier zu wählen.