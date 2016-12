Die Innenstadt war am Sonnabend ordentlich voll. (Christina Kuhaupt)

Es bedurfte einer Portion Gelassenheit, wenn man den Sonnabend, den letzten vor Heiligabend, in der Innenstadt verbringen wollte. An einen entspannten Einkaufsbummel war kaum zu denken.

Tausende strömten durch die Obernstraße und die umliegenden Einkaufszonen, drängten sich in Geschäften und Passagen oder auf dem Weihnachtsmarkt.

Die Straßenbahnen voll, die Parkhäuser auch, zwei Demonstrationen sorgten zusätzlich für Enge. Und als dann das Bundesliga-Spiel im Weserstadion zu Ende war, nahm der Besucherdruck rund um den Marktplatz noch einmal zu.

So ist das eben, kurz vor Weihnachten. Viele Gelegenheiten gibt es nicht mehr, sich auf das große Fest vorzubereiten. In sechs Tagen ist's vorüber. Dann ist die Nacht wieder still.