Auch in der Nordwestbahn gilt demnächst ein Alkoholverbot. (Frank Thomas Koch)

Das Verbot gelte zum Fahrplanwechsel ab dem 11. Dezember auf allen vier Linien im Weser-Ems-Netz, teilte der Bahnbetreiber am Freitag in Osnabrück mit. Man komme damit dem Wunsch einer Mehrheit der Fahrgäste nach. Das Verbot wird in zwei Stufen durchsetzt: Nach der Einführung gibt es bis Februar 2017 ausschließlich Verwarnungen.

Danach werden offene Alkoholflaschen mit einem Bußgeld von 40 Euro bestraft. Das Unternehmen verspreche sich von dem Verbot unter anderem mehr Sauberkeit und eine verbesserte Atmosphäre in den Zügen, hieß es. (dpa)