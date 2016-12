The-Voice-Finalist Marc Amacher vor seinem Auftritt in der Halle 7. (Frank Thomas Koch)

In der Castingshow „The Voice of Germany“ ist der Schweizer Kandidat Marc Amacher nicht nur durch seine rauchige Stimme und seine Bühnenpräsenz aufgefallen, sondern vor allem auch durch seine lässige und authentische Art. Das konnte man auch am Mittwoch am Bremer Hauptbahnhof merken, als der Blues-Musiker es eilig hatte, in die Halle 7 zu seinen Proben zu gelangen. Er sei spät dran und schon eine halbe Stunde überfällig, weil er zu lange in der Bremer Innenstadt benötigt habe. Amacher ist mit einigen anderen Finalisten der Show und The-Voice-Gewinner Tay Schmedtmann derzeit auf Deutschland-Tournee und machte am Mittwochabend in Bremen Station.

Der 32-Jährige nutze die Zeit vor den Proben, um in der Innenstadt einige wichtige Einkäufe zu erledigen. Unter anderem habe er sich Kleber für seine geliebten Kopfhörer besorgt – ein Muss für den Vollblutmusiker, der auch durch die Stadt nur mit Musik im Ohr läuft. Und was macht Bremen für einen Eindruck auf Amacher? Ganz schön riesig sei es hier. Aber das sei wohl jede Stadt, wenn man selbst aus dem Berner Oberland komme, so der Musiker. Wenn Amacher nicht auf Tour ist, lebt er dort mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern.