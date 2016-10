An der Lindenstraße in Vegesack entstehen in der früheren Konzernzentrale des Bremer Vulkan weitere Unterbringungsplätze für Flüchtlinge. Auch dieses Objekt hat die Sozialbehörde für zehn Jahre angemietet. (Christian Kosak)

Die städtischen Übergangswohnheime für Flüchtlinge und Asylbewerber sind weiterhin voll belegt, die Notunterkünfte leeren sich dagegen nach und nach. Ihre Auslastung lag Ende August im Schnitt nur noch bei rund der Hälfte der vorhandenen Kapazität. Das geht aus dem Entwurf einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervor.

Der kritische Unterton im Auskunftsbegehren der Christdemokraten ist nicht zu überhören. „Im Gegensatz zu anderen Kommunen“ habe sich Bremen an viele der angemieteten Immobilien langfristig vertraglich gebunden – obwohl absehbar sei, dass sich die Zahl der von Bremen aufzunehmenden Flüchtlinge 2016 deutlich abschwächen und auf dem Niveau des Jahres 2012 einpendeln wird.

Ob es vor diesem Hintergrund sinnvoll ist, Wohnobjekte über viele Jahre anzumieten, sei deshalb „zumindest fraglich“. Auch müsse schon jetzt über Anschlussnutzungen nachgedacht werden.

Mietlaufzeiten von durchschnittlich zwei bis drei Jahren

Wird auch, versichert die Sozialbehörde in ihrem Papier, das der Senat voraussichtlich am Dienstag als Antwort auf die CDU-Anfrage beschließen wird. „Für alle Notunterkünfte wird geprüft, ob Mietverträge vor dem eigentlichen Ablauf gekündigt beziehungsweise Mietzahlungen reduziert werden können.“

Überlegt werde zudem, ob einzelne Notunterkünfte nach ihrer Räumung als Standorte von Kindertageseinrichtungen infrage kommen. Gegenwärtig sei davon auszugehen, dass die letzten Notunterkünfte „frühestens Ende des Jahres 2017“ aufgegeben werden können. Erst dann stünden voraussichtlich genügend Plätze in Übergangswohnheimen zur Verfügung.

Die meisten Notunterkünfte haben laut der Übersicht des Senats zurzeit noch eine Mietlaufzeit von zwei bis drei Jahren. Zum Beispiel die am Hempenweg in Woltmershausen oder an der Theodor-Barth-Straße in Mahndorf. Anders sieht es bei den Übergangswohnheimen aus, die allerdings derzeit noch durchweg voll belegt sind und es auf erdenkliche Zeit wohl auch bleiben werden, weil auf jeden dort frei werdenden Platz ein Bewohner von Notunterkünften nachrückt.

Nicht für alle Übergangswohnheime ist alternative Nachnutzung möglich

Für neue Übergangswohnheime hat Bremen 2015 und im laufenden Jahr in der Regel Mietverträge über zehn Jahre abgeschlossen. Das gilt beispielsweise für die bestehenden Häuser am Herdentorsteinweg und der Grünenstraße (Neustadt) sowie mehrere noch nicht eröffnete Einrichtungen, etwa an der Kreinsloger Straße in Blumenthal und an der Gröpelinger Heerstraße.

Mögliche Nachnutzungen von Übergangswohnheimen sollen gleichwohl bereits 2017 erörtert werden. Allerdings: Nicht für alle dieser Immobilien kommt überhaupt eine andere Nutzung infrage. „Es gibt genehmigte Übergangswohnheime, die nur als Unterbringungen für Flüchtlinge aufgrund von Ausnahmeregelungen des Bundes genehmigungsfähig waren“, heißt es in dem Senatspapier.

Insgesamt sind 2015 und 2016 in Bremen gut 30 Wohneinrichtungen eröffnet oder für den Bezug vorbereitet worden. Sie haben ein Gesamtvolumen von fast 5900 Plätzen.