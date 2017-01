Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Wie gut, dass der SV Werder derzeit keine Freundschaftsspiele in den USA plant. Wäre das so, müsste die Mannschaft nämlich ohne ihren Trainer reisen. „Die jüngsten Entscheidungen bedeuten nicht weniger, als dass ich aufgrund meiner doppelten Staatsbürgerschaft derzeit nicht in die USA fliegen darf“, schreibt Alexander Nouri auf seiner Facebook-Seite. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters ist der Fußballlehrer direkt betroffen vom US-Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten. Für das am Freitag erlassene Dekret von Präsident Donald Trump hat der 37-Jährige begreiflicherweise nicht das geringste Verständnis. Auf dem Fußballplatz würde Trump „wohl eine rote Karte für unsportliches Verhalten kassieren“, so Nouri.

Auf den Knien, aber nicht am Boden: Während Muslime am Flughafen in Dallas mit einem Gebet gegen das Einreiseverbot protestieren, werden auch in Bremen kritische Stimmen laut. (© Laura Buckman / Reuters, REUTERS)

Zuallererst sei er Trainer und kein Politiker, betont der Werder-Coach. Doch was in den letzten Tagen und Wochen passiert sei, habe ihn „sehr betroffen“ gemacht. Denn: „Kein demokratisch denkender Mensch darf es hinnehmen, dass andere Menschen pauschal verurteilt und abgestraft werden.“ Zwar unterstreicht Nouri, „großes Vertrauen“ in die Politik zu haben. Dennoch ist er besorgt, „wie unsere demokratischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte gerade mit Füßen getreten werden. Nicht nur in den USA.“ Als Anti-Amerikanismus will Nouri seine Kritik keinesfalls verstanden wissen. Das Land und die Leute hätten ihm während seiner Aufenthalte viel gegeben. Gleichwohl kann er nicht verhehlen, wie sehr ihn die Situation beunruhigt. „Nun bin ich in Sorge um Familie und Freunde dort.“

Viele Unternehmen direkt oder indirekt betroffen

Für den Unternehmer Dominik Salehi hat das Trump-Dekret das Fass zum Überlaufen gebracht. Der Chef der Emotion Warenhandels GmbH, einer Bremer Firma für Badmöbel mit 60 Mitarbeitern, war gerade drauf und dran, in die USA zu expandieren. Die Flugtickets nach Texas waren schon gebucht. In Houston wollte der 33-jährige Jungunternehmer ein Büro eröffnen, um den amerikanischen Markt zu sondieren. Doch diese Pläne sind für den Sohn einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters erst einmal vom Tisch. Was Salehi umso mehr empört, weil er als deutscher Staatsbürger die iranische Staatsbürgerschaft nie haben wollte. „Ich wusste 32 Jahre überhaupt nicht, dass ich eine zweite Staatsbürgerschaft habe“, sagt Salehi. Nun sei das aber gegen seinen Willen in seinem Pass vermerkt. Für ihn eine massive Diskriminierung, als Bundesbürger fühlt er sich von der eigenen Regierung wie auch der Europäischen Kommission im Stich gelassen.

Scharfe Kritik am US-Einreisestopp übt auch AB InBev. Zum Portfolio des weltweit größten Brauereiunternehmens gehört neben den Bremer Traditionsmarken Beck’s und Haake-Beck auch die US-Marke Budweiser. Weshalb AB InBev neben seinem Hauptsitz in Belgien einen zweiten Hauptsitz in New York unterhält. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass regelmäßig Mitarbeiter in die USA reisen. Doch was bisher so einfach war, könnte in Zukunft deutlich schwieriger werden. Das vorerst auf drei Monate terminierte US-Einreiseverbot trifft gerade weltweit tätige Unternehmen wie AB InBev mit voller Wucht. „Aufgrund der globalen Omnipräsenz unseres Unternehmens ist Diversity bei uns Normalzustand“, sagt Unternehmenssprecher Oliver Bartelt vom deutschen Verwaltungssitz in Bremen. „Kaum eine Nationalität oder Religion, die bei uns nicht zu finden ist. Es ist daher schmerzlich zu sehen, wie sich die Anordnung des Einreisestopps persönlich auf einige unserer Kollegen auswirkt.“

Die Uni Bremen verurteilt die neuen Bestimmungen

Doch nicht nur die Wirtschaft, auch die Wissenschaft ist von den neuen Bestimmungen betroffen. Klare Worte findet die Uni Bremen. „Dieses Einreiseverbot aufgrund einer bestimmten Religions- und Staatsangehörigkeit ist rassistisch und völlig unakzeptabel“, sagt Konrektorin Yasemin Karakaşoğlu. Wissenschaftliche Erkenntnis sei unvorstellbar ohne die vielen Kollegen aus dem Ausland und damit auch aus den betroffenen Ländern. Konkrete Fälle sind zwar an der Uni bisher nicht bekannt geworden. Doch das ist ganz offenbar nur eine Frage der Zeit. „Zahlreiche Menschen, die an der Universität Bremen zu Lehre und Forschung wichtige Beiträge leisten, können künftig davon betroffen sein, sei es im Rahmen der Teilnahme an Konferenzen oder der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in den USA.“

Von Amerika hat Fariba Sabzi immer geträumt. Vor zwei Jahren ist die iranische Staatsbürgerin nach Deutschland gekommen, derzeit arbeitet sie an der Jacobs University im Department Life Sciences & Chemistry an ihrer Promotion. Hätte sie eine Chance, ihre Karriere in den Vereinigten Staaten fortzusetzen, würde sie nicht lange zögern. Bis zur US-Wahl im November war die bekennende Obama-Anhängerin auch frohen Mutes. Doch der scharfe Richtungswechsel unter dem neuen Präsidenten hat Sabzi gründlich ernüchtert, die Stimmungsmache gegen Muslime verunsichert sie. „Ich sollte warten“, meint die 35-Jährige – warten, bis wieder andere Zeiten anbrechen jenseits des großen Teichs.

Kulturvereinsvorsitzender: Einreiseverbot hat nichts mit Politik zu tun

Das können Bremer Unternehmen nicht. Klar ist: Die USA sind nach wie vor ein wichtiger Handelspartner für die bremische Wirtschaft. Die Handelskammer rät darum allen Unternehmen, die im Amerika-Handel aktiv sind, sich mit dem Trump-Dekret „intensiv auseinanderzusetzen“. Bei Bedarf müsse man auch schon mal im Vorfeld den Kontakt zum Konsulat suchen, sagt Torsten Grünewald von der Handelskammer. Nur so könne festgestellt werden, inwiefern sich die neuen Einreisebestimmungen auf die jeweiligen Unternehmen auswirkten. „Notfalls muss man dann vielleicht mal jemanden schicken, der unkritisch ist“, so Grünewald.

Völlig ungerührt vom Trump-Dekret zeigt sich Mahmoud Mahalati, Vorsitzender des Deutsch-Persischen Kulturvereins Barbat. Das Einreiseverbot sei ihm „eigentlich egal“, sagt Mahalati. Sein Vorteil gegenüber Sabzi von der Jacobs University: Er hat keinerlei Ambitionen, seinen Lebensschwerpunkt früher oder später in die USA zu verlegen. Für ihn ist die umstrittene Maßnahme eine reine Schikane. „Mit Politik hat das Einreiseverbot überhaupt nichts zu tun.“